Augsburger Geschichte

vor 16 Min.

Wie der "Wasserdoktor" Sebastian Kneipp in Augsburg wirkte

Plus Vor 200 Jahren wurde der berühmte Sebastian Kneipp geboren. Vor seiner Versetzung nach Bad Wörishofen war er als Kaplan bei St. Georg in Augsburg tätig. Im Viertel erinnert einiges an ihn.

Von Franz Häußler

Bad Wörishofen gedenkt 2021 auf vielfältige Weise des 200. Geburtstages des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp. Ihm verdankt das einstige Bauerndorf die Entwicklung zur Kurstadt. Seit 1887 gibt es dort „Kneipp'sche Anwendungen“. Das 1915 von König Ludwig III. verliehene Wappen mit Lindenzweig und Wasserwelle weist darauf hin. Seit 1920 darf sich Wörishofen „Bad“ nennen, seit 1949 Stadt.

