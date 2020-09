vor 47 Min.

Augsburger Schüler Moritz Kochs steht im Finale der TV-Show "Famemaker"

Plus Der Augsburger Moritz Kochs, 19, hat die Komikerin Carolin Kebekus überzeugt und es bis in die letzte Runde der Pro-Sieben-Show „Famemaker“ geschafft.

Von Lina Quotschalla

Der Augsburger Moritz Kochs, 19, stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Bruder ist DJ, sein Vater der Maler und Bildhauer Christofer Kochs. Seitdem er fünf Jahre alt ist, besucht er eine Musikschule. Dort lernte er nicht nur das Gitarrespielen, sondern auch Klavier und Gesang. Das hat sich ausgezahlt, denn er hat es ins Finale der TV-Musikshow „Famemaker“ des Senders Pro Sieben geschafft.

Famemaker läuft seit Mitte September und wird von Stefan Raab produziert. Es ist eine Castingshow, aber eine besondere. Denn die Teilnehmer stehen unter einer schalldichten Glaskuppel und die Jury kann nur anhand des Auftritts entscheiden, ob es ein Kandidat weiterschafft oder nicht – ohne, dass sie ihn hören konnten. Moritz Kochs konnte die Jury bisher überzeugen - mit seiner entspannten Performance mit Gitarre. Nun wird er an diesem Donnerstag, 1. Oktober, um 20.15 Uhr im Finale dabei sein.

So stehen die Chancen des Augsburgers Moritz Kochs bei "Famemaker"

Er ist damit einer von zwölf Kandidaten mit Titelchancen. Jurymitglieder sind die Komiker und Entertainer Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan und Luke Mockridge. Moderiert wird die Sendung von Thomas Neuwirth, bekannt als Eurovisions-Sieger Conchita Wurst. Sobald ein Jurymitglied von der Darbietung eines Kandidaten überzeugt ist, wird ein Hebel gezogen und die Glaskuppel öffnet sich. Erst dann hört man den Gesang des Künstlers. Bei Moritz Kochs hatten alle Jurymitglieder die Hand am Hebel. Carolin Kebekus reagierte am schnellsten und so kam der Augsburger Musiker in ihr Team.

Seit einiger Zeit schreibt der Zwölftklässler des Maria-Theresia-Gymnasiums auch seine eigenen Songs. „Musik ist mehr als ein Hobby für mich, es ist eine Leidenschaft“, erzählt Kochs. Nach seinem Abitur im nächsten Sommer möchte er sich weiter auf seine Musik konzentrieren. Er habe damals im sozialen Netzwerk Instagram den Aufruf des Komikers Tedros „Teddy“ Teclebrhan für das Casting gesehen und dann ein Video dorthin geschickt, erzählt der junge Augsburger. Daraufhin habe er eine Antwort erhalten, mit der Frage, ob er Lust hätte, mitzumachen. Wenig später ist er dann schon ins TV-Studio nach Köln gefahren. Für Moritz Kochs war es der erste Auftritt im Fernsehen, aufgeregt war er allerdings nicht. „Ich habe mich schon beim Kofferpacken sehr darauf gefreut, singen zu dürfen, nur als die Kuppel hochging war ich kurz etwas geflasht. Das hat aber niemand gemerkt“, erzählt er lachend.

"Famemaker" läuft am Donnerstag auf Pro Sieben

Jeder Juror hat vier Kandidaten, die im Finale, das live übertragen wird, stehen. Am Donnerstag haben die Finalisten die Chance, entweder einen eigenen Song oder einen Song, welcher mit dem Jurymitglied produziert wurde, zu singen. Der Gewinner wird dann mithilfe eines Zuschauervotings ausgewählt. Mehr darf Kochs über das Finale aber nicht verraten. Auch diesmal ist der Augsburger Musiker nicht aufgeregt, sondern freut sich. „Ich bin einfach sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe, dort mitmachen zu können“, sagt er. Und egal, wie es ausgehen wird, er gönne den Sieg jedem Finalisten.

