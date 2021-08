Augsburger Stadtentwicklung (7)

Den freien Elias-Holl-Platz erkämpften sich einst die Augsburger Bürger

Plus 1884 schuf der Abbruch von 14 Gebäuden einen neuen Platz an der Ostseite des Augsburger Rathauses. Die Bürger wehrten sich gegen eine Bebauung.

Von Franz Häussler

Am Rathaus führen Stufen zum Elias-Holl-Platz hinunter. „Eisenberg“ heißt diese breite Treppe. Den Namen gaben die „Eisen“ an der Rückseite des Rathauses: „Eisen“ war die Bezeichnung für „Gefängnis“. Hier wurden Häftlinge „in die Eisen gelegt“. Das heißt, sie bekamen Eisenschellen um die Fußknöchel und wurden mittels Ketten an Eisenringen an der Wand oder an einer schweren Eisenkugel angeschmiedet. So war eine Flucht unmöglich.

