Augsburger Stadtrat Rudolf Holzapfel ist in Corona-Quarantäne

Eigentlich wollte Rudolf Holzapfel, Arzt und Stadtratsmitglied für Pro Augsburg, jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes noch einmal Volldampf geben. Stattdessen sitzt er mit seiner Frau zu Hause im Wohnzimmer – und langweilt sich nach eigenen Worten fürchterlich. Holzapfel ist als Verdachtsfall in Corona-Quarantäne, ein Besuch der Brechtbühne am Samstagabend wurde ihm und seiner Frau zum Verhängnis. Als sogenannte „Kategorie I Kontaktpersonen“ müssen die Holzapfels daheim bleiben, bis eine mögliche Infektion ausgeschlossen ist.

Wie berichtet saß in dieser Vorstellung ein Kommunalpolitiker aus Bonstetten im Kreis Augsburg, der mit dem Virus infiziert ist. Und genau mit diesem Mann verbrachte das Ehepaar Holzapfel einen netten Theaterabend. „Wir saßen eigentlich eine Reihe hinter dem Ehepaar“, berichtet der Stadtrat. Weil neben dem Kommunalpolitiker aus Bonstetten und seiner Frau aber noch zwei Plätze frei waren, bat dieser sie nach vorne. Man kannte sich schon von früheren Veranstaltungen. „Wir waren dreieinhalb Stunden im Theater nebeneinander“, so Holzapfel. Und in der Pause kam man noch ausgiebig miteinander ins Gespräch.

Rudolf Holzapfel saß a m Montag noch im Kulturausschuss

Am Montag sei er wie immer seiner normalen politischen Arbeit nachgegangen, berichtet der Stadtrat. Das heißt, er besuchte auch eine Sitzung des Kulturausschusses, am Dienstag war dann Fraktionssitzung. „Ich hatte viele persönliche Kontakte in diesen Tagen.“ Und dann kam am Mittwoch der Anruf. Die Ehefrau des Bonstetter Politikers meldete sich und berichtete von der Corona-Ansteckung. „Ich habe sofort alle Termine abgesagt und versucht, das Gesundheitsamt anzurufen“, so Holzapfel. Weil er telefonisch nicht durchkam, schrieb er schließlich eine Mail. Daraufhin habe man sich bei ihm gemeldet, am Donnerstag war dann der Test. „Jetzt sitzen wir hier und warten auf das Ergebnis.“ Er habe sich gewundert, warum er sich selbst in Quarantäne schicken musste, obwohl er von den betroffenen Bonstettenern dem Gesundheitsamt als „Kategorie-I-Kontakt“ benannt wurde. „Das Gesundheitsamt hat sich gefreut, dass ich mich schon selbst vorsorglich in Quarantäne geschickt hatte“, wundert sich der Mediziner.

Holzapfel und seiner Frau geht es nach eigenen Aussagen gut. Als Arzt wisse er, worauf er achten muss – bislang zeigten beide keinerlei Symptome. Doch auch wenn in den nächsten Tagen das erste negative Testergebnis kommt, dürfe er das Haus noch nicht verlassen. Weil eine Ansteckung bis zu 14 Tage nach dem Kontakt auftreten kann, muss das Ehepaar die Zeit weiter absitzen. Allerdings: Wenn der erste Test keine Krankheitsanzeichen zeigt, sei keine Ansteckung seiner Gesprächspartner der letzten Tage zu befürchten. Er habe in der Fraktion und bei anderen Menschen, mit denen er länger Kontakt hatte, den Verdacht mitgeteilt, so Holzapfel.

Corona-Virus: Zwei Augsburger positiv getestet

Holzapfel ist schon länger ein Gegner des Händeschüttelns. „Als Chirurg gebe ich im Winter schon seit Jahren niemandem die Hand – aus Angst vor einer echten Grippe“, betont er. Sollte er dieses Mal verschont bleiben, mag das auch an dieser Angewohnheit liegen, ist er überzeugt. Zwei Augsburger wurden indes inzwischen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das wurde am Wochenende bekannt.

