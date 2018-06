19:56 Uhr

Augsburger strömen auch am Samstag auf die Sommernächte

Am Tag des Deutschland-Spiels sind in der Innenstadt viele Menschen mit Trikots unterwegs. Wer zum Stadtfest und wer zum Fußball-Schauen da ist, lässt sich oft nicht trennen.

Von Jan Kandzora

Auch am dritten Tag der Sommernächte feiern tausende Augsburger auf den Straßen der Innenstadt. Viele von ihnen sind am frühen Samstagabend mit Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unterwegs – wer wegen des Stadtfestes und wer zum WM-Schauen da ist, lässt sich oft nicht trennen.

Eine Gruppe aus dem Allgäu etwa ist für beides nach Augsburg gekommen. Man wolle erst einmal über die Maxstraße streifen und danach dort irgendwo das Deutschland-Spiel gucken, sagt Matthias, der mit zwei Freundinnen aus Buchloe angereist ist. Bereits am Freitag hat die Gruppe das Augsburger Stadtfest besucht. "Hier ist einfach etwas geboten", sagt Matthias.

Studentin Julia Mai aus Augsburg steht gegen 19 Uhr an einem Tisch am Königsplatz, wo sie das WM-Spiel gucken will. Ihr Tipp für das Spiel gegen Schweden? "2:0", sagt sie. Für die deutsche Mannschaft, versteht sich.

Sommernächste ziehen Tausende nach Augsburg

Zu der Zeit sind auch viele Familien mit Kindern in der Innenstadt; das Gedränge ist noch nicht ansatzweise so groß, wie es etwa am späten Freitagabend der Fall war. In den vergangenen Jahren dürften jeweils über 100.000 Menschen zu den Sommernächten in Augsburgs Innenstadt unterwegs gewesen sein; eher unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr groß anders ist.

Auch die Sicherheitsstandards sind ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr. Zumindest bis zum frühen Samstagabend war es ein überwiegend friedliches Fest. Die Rettungskräfte, die ihre Zentrale in der Ulrichschule aufgeschlagen haben, mussten am Donnerstag insgesamt zehn Menschen versorgen, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Freitag mussten etwa 30 Menschen medizinisch betreut werden, zwölf wurden ins Krankenhaus gebracht.

