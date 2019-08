11:00 Uhr

Augsburgerin ärgert sich über Hundedreck in der Stadt

Bärbel Schneider ist vor drei Jahren nach Augsburg gezogen. Sie mag die Stadt, empfindet sie aber als schmutzig. Was der Stadtreinigungsbetrieb dazu sagt.

Von Ina Marks

Nach dem Tod ihres Mannes ist Bärbel Schneider nach Augsburg zu ihren Kindern gezogen. Seit drei Jahren lebt die Seniorin im Dr.-Schenk-Stift in der Heilig-Kreuz-Straße. Es gefällt ihr gut in der Fuggerstadt. Doch eines fällt Bärbel Schneider negativ auf. Die 81-Jährige ärgert sich so sehr, dass sie unsere Redaktion kontaktierte.

„Die Stadt mit ihren historischen Gebäuden und Plätzen wäre so schön, wenn nicht in sämtlichen Straßen die Hauseingänge und Stufen jeden Morgen vollgepisst und mit Essenresten und Müll versaut wären“, empört sie sich in einem Brief an die Redaktion. Kurzum, sie findet Augsburg auffallend schmutzig. Wir besuchten Bärbel Schneider im Seniorenheim in der Innenstadt.

Sie empfindet Augsburg als dreckige Stadt

Die resolute Dame wartet in dem idyllischen Innenhof mit dem Brunnen. „Hier, mitten an der Einfahrt, habe ich heute schon einen Hundehaufen weggeschrubbt“, erzählt die Seniorin und zeigt mit dem Finger zu dem großen Tor. „Die Leute lassen hier ihre Hunde reinlaufen und reinmachen. Manchmal sind es sogar Menschen selbst, die ihre Notdurft verrichten.“ Die 81-Jährige beobachtet dies nicht nur am Schenk-Stift.

Bärbel Schneider gefällt es in Augsburg. Die Seniorin stört sich am Müll, vor allem aber an den Hinterlassenschaften der Hunde. Bild: Annette Zoepf

Mit ihrem Enkel besucht sie häufig den Spielplatz am Fronhof. Auch dort sehe Schneider immer wieder Hundehalter, so erzählt sie, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner im Park nicht entfernen. „Der Fronhof wird täglich von mehreren Hunden gedüngt, auch neben dem Kinderspielplatz“, kritisiert sie. Im Vergleich zu anderen Städten, die sie kenne, sei Augsburg dreckig, konstatiert die Baden-Württembergerin. Vor allem liegen gelassene Hundehaufen sind ihr ein Dorn im Auge. Sind die Hinterlassenschaften der Vierbeiner wirklich ein Problem in der Stadt?

In Augsburg gibt es inzwischen fast 300 Hundetoiletten

„Ganz im Gegenteil“, sagt Ingrid Heider vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Augsburg (AWS). Man nehme in der Stadt eine deutliche Verbesserung der Situation wahr. „Aber natürlich gibt es wohl in jeder Stadt Hundebesitzerinnen und -besitzer, die Hinterlassenschaften achtlos liegen lassen.“ Wer übrigens Hundehaufen nicht ordnungsgemäß entsorgt, muss beim Erwischen ein Bußgeld von 50 Euro zahlen. Bärbel Schneider hat so einen Vorfall neulich mal wieder beobachtet, als sie mit ihrem Enkel auf einer Bank im Fronhof Eis aß.

„Eine Frau ließ ihren Hund neben uns hinmachen“, erzählt die Seniorin. „Auf unsere Proteste hin holte sie einen Hundekotbeutel von einer Station, hob den Haufen auf und warf die Tüte unter dem Absingen hässlicher Lieder neben uns in den Abfalleimer. Dabei wäre die Hundekot-Box nur zehn Schritte weiter weg gewesen“, empört sie sich. Die Lust am Eis jedenfalls war ihnen vergangen. Von der Hundehalterin mag das vielleicht nicht nett gewesen sein, aber falsch hat sie nicht gehandelt.

Denn wie Abfallberaterin Heider informiert, dürfen gefüllte Hundekotbeutel sowohl in den Entsorgungsbehältern als auch in öffentlichen Abfallkörben entsorgt werden. Inzwischen gebe es fast 300 sogenannte Hundetoiletten im Stadtgebiet, die entweder vom AWS oder vom Amt für Grünordnung betreut werden. Weitere Standorte seien in Planung. Rund um den Fronhof seien in den letzten Jahren drei Hundetoiletten angebracht worden. Bärbel Schneider wird diese Nachricht kaum trösten. Sie findet, einigen Menschen fehle es an Benehmen.

