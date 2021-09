Fahrerflucht nach Unfall: Verursacher hatte gestohlenes Kennzeichen am Auto

In Augsburg-Kriegshaber kommt es zu einem Auffahrunfall. Der Verursacher flüchtet - wie sich später herausstellt, war er wohl mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

Für einen Opel-Fahrer endete seine Fahrt am Mittwoch mit einem Ärgernis: Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 17.10 Uhr, in südlicher Richtung auf der Reeseallee unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bürgermeister-Ackermann-Straße verkehrsbedingt warten musste. Der hinter ihm fahrende Fahrer eines schwarzen Geländewagens erkannte dies jedoch zu spät fuhr auf. Dabei entstand am Heck des Opels ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Unfall in Kriegshaber: Nummernschilder waren offenbar gestohlen

Als der Opel-Fahrer in einem kurzen Gespräch ankündigte, die Polizei zu benachrichtigen, entfernte sich der Fahrer des Geländewagens, ohne seine Personalien genannt zu haben. Da das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt war, überprüften Einsatzkräfte der Polizei die Adresse des Halters. Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des schwarzen Geländewagens eigentlich auf eine grüne Limousine ausgegeben sind. Dieses Auto stehe jedoch seit geraumer Zeit mit einem Motorschaden zur Reparatur in der Familie-Albert-Einstein-Straße, teilt die Polizei weiter mit. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der unbekannte Geländewagenfahrer die Kennzeichen entwendete und an seinem Fahrzeug angebracht hat.

Polizei hofft nach Fahrerflucht in Augsburg auf Hinweise

Der unbekannte Fahrer des kleinen, schwarzen Geländewagens wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß, kräftig gebaut, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch. Zur Kleidung ist nichts bekannt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610. (nist)