Augsburgs Kliniken verschärfen die Regeln für Besucher

Zum Teil dürfen die Patienten in Augsburg wegen des Coronavirus gar keine Angehörigen und Patienten mehr empfangen. Ein Überblick.

Von Marisa Huber

Auch in den Augsburger Kliniken müssen Besucher jetzt auf strenge Verhaltensregeln achten. Zum Schutz der Patienten und des Personals hat nicht nur die Stadtklinik Diako die Besuchsmöglichkeiten stark eingeschränkt.

Ab sofort dürfen Angehörige im Diako die Patienten nur in besonderen Fällen besuchen. Leiter Jens Colditz und seine Mitarbeiter berücksichtigen dabei die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. „Wir richten unsere Besuchermaßnahmen nach dessen wissenschaftlichen Erkenntnissen.“ Als eines der größeren Probleme betrachtet Colditz die Versorgungsengpässe bei zwingend nötigen Schutzmaterialien. Noch sei das Lager gefüllt, aber der Nachschub sei nicht gesichert.

Die Krankenhäuser in der Region bereiten sich auf die Coronagefahr zu. Bild: Erich Echter

Auch das Josefinum greift zu Schutzmaßnahmen: Menschen mit Erkältungszeichen oder Symptomen wie Fieber und Husten müssen ab sofort der Klinik fern bleiben. Auch Kindern – egal, ob gesund oder nicht – verbietet das Josefinum den Zutritt. „Für jeden Patienten ist maximal ein Besucher pro Tag erlaubt“, sagt Ralf Beunink von der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, Trägerin des Josefinums. An den Eingängen werden derzeit keine Besucher kontrolliert. „Wir vertrauen auf das Verständnis der Besucher, sich an diese Regeln zu halten“, sagt Beunink.

Das Vincentinum dürfen Besucher ab sofort gar nicht mehr betreten. „Nur in Ausnahmefällen erlauben wir Angehörigen, die Patienten zu sehen“, erklärt Melanie Egermann, Referentin für Unternehmenskommunikation. Auch im Universitätsklinikum Augsburg sind Besucher nur noch in Ausnahmefällen erwünscht. Die Klinikleitung bittet Angehörige zum Schutz des Personals und der Patienten, von Besuchen abzusehen. Über weitere Maßnahmen werden die Träger noch entscheiden.

Coronavirus: Viele Kliniken verschärfen ihre Regeln für Besucher. Bild: Alexander Kaya (Symbol)

Auch politisch wird das Thema aufgegriffen. Frederik Hintermayr, OB-Kandidat und Kreissprecher der Linken, setzt sich für den Schutz der Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen ein, denn Mundschutz, Schutzhauben und Desinfektionsmittel werden knapper. „Wenn wir Pflegekräfte nicht vor dem Virus schützen, stecken sie andere Menschen an. Ohne Pflegepersonal werden kranke Menschen nicht ausreichend versorgt.“ Hintermayr fordert mehr Pflegepersonal und mehr Reinigungskräfte in den Einrichtungen. „Außerdem wäre es gut, wenn Kliniken zugunsten von Coronapatienten unkomplizierte Eingriffe wie Knieoperationen verschieben würden.“

Zurück zum Diako: Für die Einrichtung stelle die mögliche Versorgung von Coronapatienten zurzeit keine Herausforderung dar, wie Jens Colditz bestätigt. Dort behandle das Klinikpersonal sehr oft Patienten, die isoliert werden müssen. „Zu Schwierigkeiten käme es erst, wenn die Zahl dieser isolierpflichtigen Patienten stark zunehmen würde – dann kämen wir mit den Räumlichkeiten und dem Personal an unsere Grenzen“, erklärt Colditz.

Auch das Uniklinikum betont, gut gerüstet zu sein. Ein Bericht der Tagesschau diese Woche, es fehle an Intensivbetten und Schutzkleidung, sorgte allerdings für Fragen. FW-Stadtrat Volker Schafitel hat noch am Freitag eine Anfrage an OB Kurt Gribl geschickt. Er will wissen, wie es um die Ausrüstung in der Uniklinik bestellt ist und was – sollte die Versorgungslage wirklich schlecht sein – dagegen getan wird.

Alle Informationen zum Coronavirus finden Sie hier bei uns im Live-Blog

