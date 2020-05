vor 12 Min.

Augsburgs neuer Bischof: Termin für Weihe von Bertram Meier steht

Bertram Meier sollte eigentlich am 21. März zum Bischof geweiht werden. Wegen der Corona-Krise musste der Termin verschoben werden.

Die wegen der Corona-Krise ausgefallene Weihe des neuen Augsburger Bischofs Bertram Meier soll am 6. Juni nachgeholt werden. Dies teilte die schwäbische Diözese am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk, der die Bischofsweihe an diesem Tag ab 10 Uhr live im Fernsehen und Radio übertragen wird, über den Termin berichtet.

Augsburg: Weihe des neuen Bischofs Bertram Meier im Juni

"Ich freue mich sehr und bin glücklich, dass damit nun die Zeit des Wartens bald vorüber sein wird - für mich selbst, aber noch viel mehr für die Kirche von Augsburg", sagte Meier zur Bekanntgabe des neuen Termins. Die Weihe wird der Münchner Kardinal Reinhard Marx spenden.

Ursprünglich war als Termin für die Bischofsweihe des Ende Januar vom Papst neu ernannten Augsburger Oberhirten der 21. März vorgesehen. Aufgrund der Pandemie wurde die Amtseinführung dann aber verschoben.

Auch Anfang Juni werden bei dem neuen Termin im Augsburger Dom voraussichtlich strenge Hygienevorgaben gelten. Deswegen werden wohl auch sehr viel weniger Menschen an dem Gottesdienst teilnehmen können als bei einer Bischofsweihe sonst üblich. Details dazu will das Bistum später bekanntgeben. (lby)

