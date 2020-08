Aus dem Weißen Hasen in der Annastraße wird „Das Wirtshaus unter dem Bogen“

12:53 Uhr

Der Weiße Hase in der Annastraße heißt nun „Das Wirtshaus unter dem Bogen“.

In der Annastraße befindet sich eine der Traditionsgaststätten der Augsburger Innenstadt: der Weiße Hase. Jahrelang stand das Gebäude nach einem Brand leer, vor dem von Bauzäunen verdeckten Eingang herrscht noch immer eine Baustelle. Doch es tut sich was, das sieht man am Haus selbst.

Seit Kurzem prangt über der Fensterreihe des Gebäudes der Schriftzug „Wirtshaus unter dem Bogen“ in großen Lettern. Der neue Pächter heißt Christian Blösl. Als Gastronom hat er reichlich Erfahrung, nach AZ-Informationen betrieb er bereits Restaurants in München und im Großraum Fürstenfeldbruck. Im Inneren sieht man: Bis zur Eröffnung wird es noch ein wenig dauern. (jovos)

