vor 46 Min.

Bespuckt und beleidigt: So erlebte ein Sanitäter die Krawallnacht in der Maxstraße

Plus Eine Party in der Maximilianstraße eskaliert. Randalierer beschimpfen, bespucken und behindern Rettungskräfte. Ein Sanitäter schildert den Abend aus seiner Sicht.

Von Philipp Wehrmann

Gewalt, Beleidigungen, Undankbarkeit, all das ist Alltag für Rettungskräfte, sagt ein erfahrener Notfallsanitäter, der in der Krawallnacht in der Maxstraße im Einsatz war. Er sagt am Tag danach aber auch: „So etwas habe ich noch nicht erlebt, das waren bürgerkriegsähnliche Zustände.“ Seit zwölf Jahren arbeitet der Mann, der seinen Namen nicht in diesem Artikel lesen möchte, im Rettungsdienst. Er wird nach eigenen Angaben wöchentlich beleidigt, monatlich angegriffen. Das meiste pralle an ihm ab. Doch an diesem Abend war alles anders. Kurz vor Mitternacht am besagten Abend rückte der Sanitäter aus, die Partymeile war bereits voller Menschen, nicht mehr befahrbar.

