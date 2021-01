28.01.2021

Auto zerkratzt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Dacia Duster einer Frau wird in Augsburg-Pfersee massiv zerkratzt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 8000 Euro aus.

Das Auto einer 57-Jährigen ist in den vergangenen Tagen in der Pater-Roth-Straße zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihren Dacia Duster gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 11 am Straßenrand abgestellt. Als sie am Mittwoch gegen 7 Uhr zu ihrem Auto kam, sah sie, dass jemand mehrere Kratzer, verteilt am gesamten Fahrzeug, hinterlassen hatte. Die Beschädigungen weisen auf eine mutwillige Begehung hin, so die Polizei, die den Sachschaden mit 8000 Euro beziffert. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

