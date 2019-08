vor 59 Min.

Autofahrer liefern sich Rennen

Gleich zwei Autorennen hielten die Polizei Samstagnacht auf Trab.

Von Fridtjof Atterdal

Gleich zwei nächtliche Autorennen, die offenbar unabhängig voneinander stattfanden, haben die Polizei Samstagnacht beschäftigt. Mit über 100 Stundenkilometern rasten ein 25-jähriger Aichacher und ein 27-jähriger Neusässer in der Nacht im Bereich Kennedyplatz in Richtung Grottenau. Die Anhaltesignale der Polizei ignorierten die beiden. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnten sie aber gestoppt werden, so die Polizei. Beide bestritten, ein Autorennen gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Polizei stellt Führerscheine sicher

Zur etwa selben Zeit fielen ein 22-jähriger Augsburger und ein 28-jähriger Dachauer einer Zivilstreife der Polizei am Roten Tor durch ihre rasante Fahrweise auf. Auf ihrem Weg Richtung Haunstetten beschleunigten sie auf deutlich über 110 Stundenkilometer, so die Beamten. Eine rote Ampel an der Rumplerstraße setzte dem Rennen ein Ende. Die Fahrer wurden kontrolliert und ihre Führerscheine sichergestellt. Alle vier Beschuldigen müssen sich jetzt wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte verantworten.

