vor 17 Min.

Autofahrerin bespuckt Postbotin in Augsburg-Lechhausen

Das war doch sehr unappetitlich: Eine Autofahrerin bespuckte beim Vorbeifahren eine Postbotin in Augsburg-Lechhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das war eine unappetitliche Begegnung in Lechhausen: Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag in der Lützowstraße in Lechhausen eine 43-jährige Postbotin angespuckt. Die Autofahrerin fuhr nach der Attacke davon.

Die Postbotin hatte ihr Fahrrad wegen einer Zustellung auf der Fahrbahn abstellen müssen. Eine Pkw-Fahrerin forderte die Briefzustellerin auf, den Weg freizumachen. Dies war laut Polizei aber aufgrund parkender Fahrzeuge für die Postbotin nicht möglich.

Autofahrerin flüchtete nach der Spuckattacke in Augsburg

Die Autofahrerin setzte zurück, fuhr an der Postbotin vorbei und spuckte ihr dabei ins Gesicht. Sie setzte dann ihre Fahrt in Richtung Neuburger Straße fort. Nach der Fahrerin wird gesucht: Sie ist etwa 30 Jahre alt, hat wellige schulterlange Haare, ein eher rundes Gesicht. Sie sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sie soll einen schwarzen Audi mit Augsburger Kennzeichen gefahren haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (möh)

