Autoknacker haben es systematisch auf Handwerker abgesehen

Plus Seit Juli werden in Augsburg laut Polizei immer wieder Handwerker-Autos aufgebrochen. Die Beute ist hochpreisig. Was ein Chef einer Dachdeckerei erzählt.

Handwerker-Autos stehen seit Mitte des Jahres im Fokus Krimineller. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, haben sich die Vorfälle, bei denen Firmenfahrzeuge aufgebrochen werden, gehäuft. Die Täter haben es auf Elektrogeräte und -maschinen abgesehen. "Bei dem Diebesgut handelt es sich etwa um Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Trennschleifer, Rohrpressen, Schweißgeräte und Akkus", zählt Polizeisprecher Michael Jakob auf. Geräte also, die in der Anschaffung teuer sind.

Zuletzt hatten Unbekannte im Bärenkeller, in der Firnhaberau sowie im Univiertel zugeschlagen. So musste ein 35 Jahre alter Augsburger aus dem Bärenkeller letzte Woche mit Schrecken feststellen, dass aus seinem Kleintransporter über das Wochenende eine elektronische Rohrpresse sowie ein elektrisches Schweißgerät gestohlen worden waren. Diebstahlschaden: rund 3500 Euro. Bis auf vier angezeigte Fälle in Gersthofen sind die Diebe nach Angaben der Polizei hauptsächlich in Augsburg unterwegs. Unklar ist, wie viele Täter hinter der Diebstahlserie stecken.

Augsburger Polizei: "Möglicherweise wird auf Bestellung gestohlen"

"Die Tat ist grundsätzlich sowohl von Einzeltätern als auch von Banden begehbar", sagt der Polizeisprecher. Auffallend ist, so Jakob, dass nur Fahrzeuge betroffen sind, die als Handwerker- oder Firmenautos erkennbar sind. Bislang belaufe sich der Gesamtschaden hinsichtlich des Diebesgutes auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat eine Vermutung, was mit dem gestohlenen Werkzeug passiert.

Seit Juli werden in Augsburg immer wieder Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die Täter haben es auf elektronisches Werkzeug abgesehen. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

"Man kann davon ausgehen, dass der oder die Täter die Geräte und Maschinen relativ einfach weiterveräußern können. Möglicherweise werden sie sogar auf Bestellung entwendet." Für die Ermittler ist es nicht einfach, an die Täter zu kommen. Abgesehen von einer akribischen Spurensicherung ist die Polizei vor allem auf Zeugenhinweise angewiesen. "Nachdem der oder die Täter für ihre Tat jeweils nur kurze Zeit brauchen, sollten Zeugen bei entsprechenden Beobachtungen unbedingt die Notrufnummer 110 wählen", appelliert Michael Jakob.

Dachdeckerei-Chef: "Täter müssen Kran gehabt haben"

Max Bader spricht von einer "großen Sauerei". Er führt eine Dachdeckerei und Spenglerei und ist auf vielen Baustellen präsent. Zwar wurden ihm und seinen Mitarbeitern nichts aus den Fahrzeugen gestohlen, dafür muss er auf den Baustellen immer wieder die leidliche Erfahrung machen. An zwei Baustellen wurde er in den vergangenen Tagen gleich vier Mal bestohlen. Für Bader bedeutet das mehrere Tausend Euro Schaden, wie er berichtet. Einmal sei plötzlich eine komplette Holzlieferung mit fünf Meter langen Hölzern verschwunden gewesen. "Das Material hat sicherlich zwei bis drei Tonnen gewogen. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug und mit einem Kran gekommen sein."

Besonders dreist findet der Firmenchef, dass die Diebe auf jeder Baustelle gleich zwei Mal kurz hintereinander zuschlugen. "Es passierte immer am Wochenende. Das Material lässt sich gut weiterverkaufen", meint Bader etwas sarkastisch. Anzeigen bringen nichts, hat er bereits die Erfahrung gemacht. "Nach drei bis vier Monaten erhält man von der Polizei die Nachricht, dass der Fall eingestellt wurde", meint er resignierend. Wie Bader beobachtet, nehmen derlei Diebstähle immer mehr zu. Einen Vorfall wird er nicht vergessen - auch wenn er schon rund 20 Jahre her ist.

Hammerschmiede: Als das Kupferdach der Kirche abtransportiert wurde

"Wir hatten an der Kirche in der Hammerschmiede das alte Kupferdach abgetragen. Die Kirche wollte das Material weiterverkaufen." Am nächsten Tag sieht Bader zufällig, wie ein Lkw mit den Kupfermengen beladen davon fährt." Sein erster Gedanke war: Das ging aber schnell. Dann kam ihm die Situation seltsam vor. Bader notierte sich das Kennzeichen. "Tatsächlich stellte sich heraus, dass das Dach gestohlen wurde. Es handelte sich damals um einen Alt-Eisenhändler, der schon berüchtigt war." Die Leute, so Bader, würden vor nichts haltmachen.

Baustellen seien aktuell weniger betroffen, so die Polizei. Es seien überwiegend Fahrzeuge, die wegen Werkzeug gezielt aufgebrochen würden. Die Polizei rät deshalb bei Fahrzeugen mit einsehbarem Heckbereich, Maschinen und hochwertiges Werkzeug nicht von außen sichtbar aufzubewahren. "Ideal wäre, hochwertige Gegenstände aus dem Auto zu nehmen", meint Polizeisprecher Michael Jakob.

