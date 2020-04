vor 7 Min.

Autorennen und Co.: Verstöße nicht nur gegen Corona-Regeln

Im Rahmen einer Corona-Streifenfahrt sind Augsburger Polizisten Zeugen eines offensichtlichen Autorennens geworden. Was die Beamten auf Streife noch entdeckten.

Im Rahmen einer Corona-Streifenfahrt fielen Polizisten am Ostermontag gegen 17.25 Uhr in Kriegshaber zwei Autos auf. Die beiden Fahrzeuge lieferten sich auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Richtung stadtauswärts offenkundig ein Rennen. Wie die Polizei berichtet, fuhren ein schwarzer BMW X5 und eine weiße Mercedes A-Klasse nebeneinander auf der Höhe Reesepark mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Innerorts registrierte die Streifenbesatzung bei den beiden Fahrzeugen teilweise eine Geschwindigkeit von über 100 km/h.

Was die Corona-Streife in Augsburg aufdeckt

Kurz nachdem der X5 an der Luther-King-Straße nach links mit quietschenden Reifen abgebogen war, hielt ihn die Polizei an. In diesem Moment sprangen zwei junge Männer von der Rücksitzbank aus dem Auto. Die Polizei kontrollierte nicht nur sie, sondern auch die anderen Beifahrer. Neben dem 19-jährigen Fahrer handelte es sich demnach um drei weitere junge Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren. Laut Polizei haben alle vier keinen gemeinsamen Hausstand.

Auch konnten sie keinen triftigen Grund für das Verlassen der eigenen Wohnungen und die gemeinsame Fahrt nennen, so die Polizei. Den 20-jährigen Fahrer des weißen Mercedes, den die Polizei wenig später ebenfalls antraf, wollen die vier jungen Männer nicht gekannt haben. Die Insassen des BMW erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Gegen die beiden Autofahrer wird zudem wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Freunde aus Frankfurt zu Besuch

Auch am Montag kontrollierte die Polizei in Lechhausen eine Gruppe von sechs Männern im Alter von 20 bis 28 Jahren. Sie hielten sich im Bereich der Leipziger Straße auf. Wie sich herausstellte, wohnen vier der Männer eigentlich in Frankfurt. Sie besuchten ihre beiden Bekannten, die ebenfalls keinen gemeinsamen Hausstand haben, in Augsburg. Alles sechs Freunde übernachteten zudem in einer Wohnung in Augsburg. Sie erwartet jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagmorgen waren im Bereich Nordschwaben etwa 180 Einsatzkräfte der Polizei mit Corona-Überwachungsmaßnahmen beschäftigt. Laut Polizei wurden am Ostermontag deutlich weniger Verstöße geahndet, als noch an den vorangegangenen Tagen. In Augsburg registrierte die Polizei 24 Menschen, die sich über die Ausgangsbeschränkung hinweg gesetzt haben. (ina)

