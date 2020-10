18:30 Uhr

Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen in zwei Fällen

Die Polizei sucht Zeugen in zwei Fällen von Sachbeschädigung.

Zwei geparkte Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen in Augsburg beschädigt worden. In beiden Fällen sucht die Polizei den oder die Täter und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagmittag wurde ein geparkter BMW Mini in der Rosenaustraße gegenüber der Hausnummer 20 beschädigt. Laut Polizei wurde am Auto die rechte Fahrzeugseite verkratzt, die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu melden.

In Augsburg werden mehrere Fahrzeuge am Wochenende beschädigt

In einem weiteren Fall wurde zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, 10 Uhr, in der Lützowstraße, Höhe Hausnummer 5, ein Auto angefahren. Laut Polizei ist der Unfallverursacher flüchtig. Der geparkte Pkw, ein schwarzer Mercedes-Benz, wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (jovos)

