B17 in Augsburg bleibt bis Ende August eine Staufalle

Plus Der Dauerstau auf der B17 geht weiter - ab 19. August wird der Asphalt bei Stadtbergen erneuert. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten.

Autofahrer und Anwohner von Ausweichstrecken im Augsburger Westen können zumindest kurzzeitig aufatmen: Die Teilsperrung der B17 zwischen Kobel- und Holzweg auf Höhe der Augsburger Stadtteile Kriegshaber/Bärenkeller ist seit Mittwoch vorbei. „Die Arbeiten liefen schneller als erwartet“, so Gunther Höhnberg, Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Die Stadt baute zwischen den beiden Anschlussstellen eine dritte Spur, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Weil es – ähnlich wie im Juli bei der Fahrbahnsanierung auf Höhe der Messe – nur eine Fahrspur je Richtung gab, kam es zu massiven Staus und Ausweichverkehr.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Nestackerweg und Ackermann-Straße

Aktuell hat die B17/B2 damit nur noch ein Nadelöhr, nämlich die große Baustelle am Autobahnkreuz Augsburg-West. Doch allzu lange wird es dabei nicht bleiben. Ab Montag in einer Woche, (19. August) wird das Staatliche Bauamt zwei Wochen lang den Asphalt der B17 auf Höhe Stadtbergen erneuern. Zwischen den Anschlussstellen Bgm.-Ackermann-Straße und Stadtbergen (Nestackerweg) gibt’s nur eine Fahrspur je Richtung. Mitunter, so Stefan Scheckinger, Bereichsleiter Straßenbau im Bauamt, werde auch nachts gearbeitet, um die Bauzeit einzuhalten. Je nach Bauabschnitt werden die Auf- und Abfahrten der beiden betroffenen Anschlussstellen gesperrt sein.

In dem Abschnitt fahren 83.000 Autos pro Tag

Die Sanierung ist nötig, weil es in dem Abschnitt massive Spurrillen gibt. Eine Umleitung gibt es nicht, weil keine Straße diese Verkehrsmengen aufnehmen könnte. Auf Höhe der Bgm.-Ackermann-Straße fahren pro Tag um die 83000 Fahrzeuge. Staus sind programmiert.

Warum zwei Monate Dauerstau auf der B17 nicht vermeidbar waren

Für den Unterhalt der B17 im Augsburger Stadtgebiet ist das städtische Tiefbauamt zuständig, außerhalb der Stadt sowie im kurzen Abschnitt bei Stadtbergen ist der Freistaat zuständig. Dass die B17 mit dem Marathon an zeitlich aufeinanderfolgenden Baustellen quasi zwei Monate lang zur Dauerstaufalle wird, liegt nicht an mangelnder Koordination. Die Teilsperrung auf Höhe der Messe wurde für Juli geplant, weil zu dieser Zeit keine Spiele in der FCA-Arena und keine Messeveranstaltungen angesetzt waren. Die anderen Bauabschnitte, etwa die Arbeiten zwischen Kobel- und Holzweg, hätten sich nicht damit verbinden lassen, ohne einen Mega-Stau zu produzieren, so das Tiefbauamt. „Bei einer Teilsperrung auf eine Spur fallen auch immer Auf- und Abfahrtsrampen weg. Sperrt man einen langen Abschnitt, konzentriert sich der Verkehr auf die verbliebenen Rampen, die überlastet sind und Autofahrer nicht dahin bringen, wo sie hinwollen“, so Sabine Thiel vom Tiefbauamt.

B17 entstand in den 80er und 90er Jahren

Dass die B17 in den vergangenen Jahren eine Dauerbaustelle war, liegt am Alter und der zunehmenden Verkehrsbelastung. Die vierspurige Nord-Süd-Achse entstand in den 1980er und 1990er Jahren. Sorgen macht – nachdem Asphalt und Brücken weitgehend saniert sind – eine undichte Grundwasserwanne Höhe der Bgm.-Ackermann-Straße. Weil das Rinnsal im Winter auf der Fahrbahn gefriert, wird bei Schnee auf Tempo 30 reguliert.

Nach jahrelangen Bemühungen wurde die Wanne vor drei Jahren abgedichtet – doch bei den nachfolgenden Asphaltierungsarbeiten gab es durch die Erschütterungen neue Risse. Die Stadt will deshalb jetzt im Zusammenspiel mit neuem Asphalt und einer beheizten Abflussrinne das Problem des gefrierenden Wassers in den Griff kriegen. „Dass das Erfolg hat, ist aber nicht sicher“, so Tiefbauamtsleiter Höhnberg.

Auch in Zukunft werden Bauarbeiten nötig sein

Bauarbeiten werden auch in Zukunft anstehen. Auf Höhe Stadtbergen soll die B17 aus Lärmschutzgründen unter einem „Deckel“ verschwinden. Dafür wird eine längere Teilsperrung nötig werden. Wann gebaut wird, steht noch nicht fest. Zudem muss die Stadt Augsburg den lärmschluckenden Asphalt auf Höhe Göggingen/Pfersee alle paar Jahre austauschen. Der Flüsterasphalt dämpft die Lärmbelastung durch den Verkehr, der stärker zugenommen hat als prognostiziert. Allerdings nutzt sich der Belag deutlich schneller ab.

Seit es die Tempoanzeigen gibt, gibt es weniger Unfälle

Unterdessen ist die Verkehrsbeeinflussungsanlage mit variablen Tempolimits zwischen Königsbrunn und Augsburg seit einem Jahr in Betrieb. Die Tempoanzeigen, die die Höchstgeschwindigkeit je nach Verkehrsaufkommen regeln, waren gebaut worden, um die Unfallzahlen zu verringern und den Verkehr flüssiger zu machen. Die Idee ist, dass bei viel Verkehr ein niedrigeres Tempo für gleichmäßigeren Verkehrsfluss sorgt und Ziehharmonika-Effekte mit unfallträchtigen Bremsmanövern vermeidet.

Das Bauamt äußerte sich zur Verbesserung des Verkehrsflusses zuletzt zufrieden. Die Polizei verzeichnete zudem sinkende Unfallzahlen: Die Zahl der Unfälle lag in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres bei 98, im Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre waren es 139 bzw. 112. Auch die Zahl der Verletzten sank. Speziell in der Kategorie Geschwindigkeitsunfälle war der Rückgang mit knapp 22 Prozent (von 32 auf 25) recht deutlich. Laut Polizei handelt es sich aber um erste Zahlen. Für eine umfangreiche Analyse sei es noch zu früh.