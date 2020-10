07:43 Uhr

Bäckereien im Wandel der Zeit: "Heute müssen wir Satte hungrig machen“

Wer vor 75 Jahren als Bäcker tätig war, musste körperlich teils schwer arbeiten. Gebacken wurden vor allem Brot. Heute sind Bäckereien moderne Gastrobetriebe.

Von Andrea Wenzel

Georg Schneider ist mit dem Bäckerhandwerk groß geworden. Schon mit drei Jahren hat der heute 40-Jährige erste Erfahrungen beim Kneten und Backen gesammelt – in der hauseigenen Backstube seiner Eltern. „Ich hatte sogar eine eigene Schürze“, erzählt Schneider noch heute sichtlich stolz.

Mittlerweile gehört die Schürze zu seinem Alltag, denn Georg Schneider hat vor acht Jahren den Betrieb seiner Eltern, die Vollwertbäckerei Schneider aus Neusäß, übernommen und ist stellvertretender Obermeister der Augsburger Bäckerinnung. Wie er heute seine Branche und seinen Beruf erlebt, hat allerdings nur noch wenig damit zu tun, wie er die Bäckerei seiner Eltern 1983 kennenlernte und noch weniger damit, wie es bei der Bäckerei Schneider und den anderen Kollegen noch vor 75 Jahren zuging.

Früher mussten Bäcker die Kohleöfen von Hand befeuern

Weil Georg Schneider selbst zu jung ist, um sich an diese Zeiten zu erinnern, vermittelt er uns an Wolfgang Rager. Seine Familie führt heute in achter Generation Augsburgs älteste Bäckerei – die Bäckerei Rager mit Hauptsitz im Augsburger Stadtteil Haunstetten. Gegründet 1877 überstand der Betrieb den Krieg. Damals, erzählt Rager, sah der Beruf des Bäckers ganz anders aus als heute. „Er war unter anderem körperlich sehr anstrengend.“ Die Kohleöfen mussten von Hand befeuert und die Backwaren mit langen Stangen eingeschossen werden. „Ich sehe meinen Vater noch bei dieser Arbeit vor mir“, erzählt der heute 71-Jährige. Dazu habe man in der Bäckerei eine deutlich kleinere Produkt-Auswahl vorgehalten und auch der Vertrieb lief völlig anders. „Die Betriebe bestanden aus einer Backstube hinten und vorn war der Verkauf“, schildert Rager. Angeboten wurden zweierlei Brot, Semmeln, Brezen und wenige süße Teile. „Wer aber Backwaren wollte, musste zum Bäcker. Im Supermarkt wurde so etwas nicht angeboten.“ In den Stadtteilen gab es daher oft sehr viele Bäckereien. In Göggingen waren es 1953 sogar 20 Stück erinnert sich der Bäckermeister. Doch schon wenige Jahre später setzte eine erste Schließungswelle ein. „Meist fehlte es nach dem Krieg an Nachfolgern.“

Überhaupt erlebte die Branche in den 50er und 60er Jahren einen deutlichen Wandel. Das weiß auch der stellvertretende Innungsobermeister Georg Schneider. Immer mehr Maschinen hielten Einzug in die Backstuben und unterstützten die Bäcker beim Teigkneten, Ausrollen oder Schneiden. Backhelfer wie Backtriebmittel wurden erfunden und das Wirtschaftswunder veränderte das Kaufverhalten. Der Anspruch der Kunden wuchs. Weil zudem mehr gereist wurde, kamen auch „exotische“ Produkte wie Croissants oder das Baguette zu uns, beschreibt der Experte. Etwas später, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nahmen dann erste Supermärkte Backwaren ins Sortiment auf und wurden zu Mitbewerbern der kleinen Betriebe.

Bäckereifilialen im Supermarkt - ein Trend, der bis in die 90er Jahre anhielt

Einer der diese Entwicklung von Anfang an mitging, war die Bäckerei Ihle aus Friedberg. Schon 1968 ging hier die erste Semmelmaschine an den Start, um größere Mengen für den Verkauf in Supermärkten produzieren zu können. „Damals war das Thema Supermärkte ganz groß. Ziel war die Selbstbedienung, also wurden Produkte wie Milch und Zucker verpackt, um sie entsprechend anbieten zu können. Meine Familie war eine der ersten die damals sagte, das geht auch mit Brot und Semmeln“, erzählt Willi-Peter Ihle. Weil Semmeln damals neben Brot eine der beliebtesten Backware war, investierte Ihle eben in eine Semmelstraße. Der BMA-Markt in der Friedbergerstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll war schließlich der erste Kunde. Danach wurde man auch mit Südmarkt einig – dem Vorgänger der heutigen Rewe-Märkte.

In den nächsten Jahren kamen immer mehr Supermärkte auf Ihle zu und schließlich wurde die Idee geboren, die Backwaren nicht mehr nur verpackt sondern auch frisch an eigenen Frischestationen anzubieten. Ihle begann, erste Shop in Shop-Konzepte zu installieren und Filialen in Supermärkten zu gründen.

Georg Schneider in seiner Backstube. Bild: Michael Hochgemuth

Die Filialisierung, das weiß auch Bäckermeister Georg Schneider, war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Trend, auf den auch andere Bäckereien der Region aufsprangen und der bis in die 90er Jahre anhielt. Das veränderte den Wettbewerb und hatte weitere Folgen: Die Backstube belieferte nicht mehr nur einen Standort, sondern mehrere Geschäfte. „Da war es hilfreich als 1996 das Nachtbackverbot fiel und man früher mit der Produktion der Waren anfangen konnte, damit am Morgen auch alle Geschäfte etwas zum Verkaufen hatte“, erinnert sich Schneider. Noch entscheidender für die Branche war das Jahr 1996 allerdings, weil da auch das Verkaufsverbot für Sonntage aufgehoben worden war. Plötzlich konnten Bäckereien auch am siebten Tag der Woche ihre Waren anbieten.

Die Bäckerei-Landschaft hat sich in den vergangenen 75 Jahren deutlich verändert

„Das war der Einstieg der Bäckereien in den gastronomischen Bereich“, bewertet Willi-Peter Ihle rückblickend und erklärt auch warum. Zunächst boten die Betriebe am Sonntag Frühstück an. Weil das gut ankam, kamen für unter der Woche erste belegte Semmeln für den Mittag dazu und schließlich Snacks für den Abend. „Immer mehr Kollegen kombinierten auch Bäckerei und Café und es entstanden die heute bekannten Bäckercafés“, berichtet Ihle. Daraus wuchsen gastronomische Angebote wie das „Grill und Chill“ von Balletshofer oder die „Ihle Bakers“-Betriebe, wo es heute sogar Burger gibt.

In den 75 Jahren seit Kriegsende hat sich die Bäckerei-Landschaft in der Region Augsburg damit deutlich verändert. Auch was die Anzahl der Betriebe angeht. Georg Schneider wirft einen Blick in die Statistikbücher der Handwerkskammer und resümiert: „Waren es 1950 noch 1608 Backbetriebe in ganz Schwaben, sind heute um die 319 übrig geblieben. Bei jedoch annähernd gleicher Anzahl an Verkaufsstellen.“ Der Rückzug von Backbetrieben mache sich vor allem in ländlichen Regionen bemerkbar, weiß der 40-Jährige. In vielen Orten gibt es schlicht keinen Bäcker mehr.

Auch Rainer Scharold hat diese Bewegung mitverfolgt. Er leitet in fünfter Generation gleichnamige Bäckerei mit Sitz in Friedberg und kennt im Landkreis viele kleine Orte ohne Bäcker aber mit Bewohnern, die gerne frische und regionale Backwaren beziehen würden. Er hat auch eine Lösung für dieses Dilemma: „Schon seit 1960 haben wir ein Verkaufsmobil, mit dem wir solche Orte anfahren und die Menschen mit unseren Backwaren beliefern“, erzählt er. Zuletzt habe dieses Angebot stark an Bedeutung gewonnen. Er nennt ein Beispiel: „Immer mehr Familien ziehen aufs Land, wollen aber nicht auf gute Lebensmittel verzichten. Die kommen dann zu unserem Verkaufswagen.“ Die Wertschätzung für diesen Service sei absolut vorhanden. Sogar Bürgermeister hätten sich gemeldet und gefragt, ob man nicht noch mehr Stationen anfahren könnte. Für Scharold ein guter Kompromiss, denn: „Zehn Orte mit dem Verkaufsmobil anfahren ist kein Problem. Zehn Filialen betreiben dagegen wäre wirtschaftlich absolut unrentabel.“

Bäckerei Ihle aus Friedberg ist Bayerns größter Backbetrieb

Ein Fakt, der womöglich mit daran beteiligt ist, dass in Deutschland pro Tag weiterhin eine Bäckerei stirbt. Für die Region Augsburg wagt Georg Schneider trotzdem einen positiven Ausblick. Hier sieht er den Konzentrationsprozess langsam abgeschlossen. Dazu herrsche ein gutes Marktumfeld. „Dass hier bisher kein auswärtiger Großbäcker Fuß fassen konnte ist der Beweis dafür, dass wir in Augsburg gute Qualität bieten und damit den Kunden überzeugen.“ Im Gegenzug sei beispielsweise Ihle im Großraum München ein ernst genommener Mitbewerber.

Apropos Ihle: Die Bäckerei aus Friedberg ist mit 250 Läden Bayerns größter Backbetrieb. Am Stammsitz wird weiter in Handarbeit Brot geformt und Zwetschgendatschi von Mitarbeitern belegt. In Gersthofen steht zudem ein modernes Backwerk wo in größeren Mengen für den Wiederverkauf (Großhändler) sowie den Handel produziert wird. Auch über den Einsatz Künstlicher Intelligenz beim Retoure-Management wird bei Ihle bereits nachgedacht, so Willi-Peter Ihle. Das Bäckerhandwerk der Region ist also schon wieder auf dem Sprung in die Zukunft. Aber geht Erfolg künftig nur noch über Technik, Masse und große Bäckercafés?

Nein, sind sich Ihle und auch Georg Schneider einig. Ein Bäcker brauche aber ein klares Profil. „Wir sehen gerade einige Bewegungen zurück zu den Wurzeln“, beschreibt Schneider. Bäcker, die sich nur noch auf das Brotbacken konzentrieren, sämtliche künstliche Helfer aus der Backstube verbannen oder alte Getreidesorten wieder entdecken. Das alles kann Erfolg haben, wenn man – glaubt Schneider – sich eine Regel im Hinterkopf behält: „Früher mussten wir Bäcker Hungrige satt machen. Heute muss es uns gelingen, Satte auf unsere Waren hungrig zu machen.“

