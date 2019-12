vor 23 Min.

Bäume fallen für 14 Häuser

Nach Fällung von Bäumen neben der Kleingartenanlage Griesle können 14 Grundstücke in der Firnhaberau nun bebaut werden.

Was als Landschaftsschutzgebiet vorgesehen war, soll nun mehr Wohnraum in der Firnhaberau schaffen

Von Andreas Alt

Die Stadt hat damit begonnen, das Baugebiet neben der Kleingartenanlage Griesle in der Lechaue zu erschließen, das zuletzt in der Diskussion war. Dazu wurden laut Mitteilung der Verwaltung „etwa zehn Bäume mit Stammdurchmesser circa 30 Zentimeter“ auf dem Parkplatz, der zur Kleingartenanlage gehört, gefällt.

Bund Naturschutz und andere Initiativen hatten sich zuletzt deutlich gegen den Eingriff in die Natur ausgesprochen. Die Stadt schafft hier 14 Baugrundstücke, die mit Einfamilienhäusern bebaut werden sollen. Das Baugebiet umfasst ein Areal, auf dem sich bis vor Kurzem eine Obdachlosensiedlung befand, eine daneben liegende Wiese und einen Teil des Parkplatzes. Die Kritiker machen geltend, dass hier eine Verdichtung nötig wäre, um die Wiese und den Baumbestand des Parkplatzes erhalten zu können.

Die Wiese war um 1980 einmal als Landschaftsschutzgebiet vorgesehen; das wurde nach Darstellung der Stadt aber nicht weiterverfolgt. Der Parkplatz werde kaum einmal voll genutzt; das wiederum sehen die Naturschützer völlig anders. Sie befürchten zudem eine Salamitaktik, mit der die Lechaue nach und nach immer weiter zugebaut werden könnte.

Dass die Stadt zusätzlichen Wohnraum schaffen muss, ist unumstritten. Der Bund Naturschutz argumentierte jedoch, Wiese und Parkplatz könnten erhalten bleiben, wenn statt Einfamilienhäusern Reihenhäuser mit zwei bis drei Stockwerken entstehen würden. Jedenfalls ließe sich dann dieselbe Zahl von Wohnungen auf viel kleinerem Raum erstellen. Diese Wohnungen wären zudem auch für weniger wohlhabende Bürger erschwinglich.

Über diese Fragen wurde kürzlich noch einmal im Bauausschuss diskutiert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass sich die Einfamilienhäuser mit jeweils umgebendem Garten besser in die Lechaue und die umgebende Bebauung in der Firnhaberau einfügten als riegelartige Reihenhäuser. Allerdings gibt es in diesem Bereich schon Beispiele für größere Wohnhäuser. Mit Ausnahme einer Stimme aus der CSU war jedoch der Ausschuss eindeutig für die vorliegende Planung.

