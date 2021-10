TV Augsburg startet mit Selbstvertrauen in die Saison

Die Basketballerinnen des TV Augsburg haben eine lange Pause hinter sich. Nicht nur wegen guter Neuzugänge freut sich Spielertrainerin Mirijam Unger auf die Spielzeit.

Mirijam Unger, 33, strahlt vor dem Auftakt in der 1. Regionalliga viel Zuversicht aus. Nur für einen kurzen Moment denkt sie nach, dann sagt die Spielertrainerin des TV Augsburg: "Wir sind echt gut. Wenn nichts Wildes passiert, kann das echt gut werden." Eine lange Pause haben die Basketballerinnen hinter sich, wegen der Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie war ein geregelter Spielbetrieb nicht möglich. Seit dem Ende der Sommerferien trainiert die Mannschaft regelmäßig in der Halle, mit der Partie beim TSV Nördlingen (Samstag, 18.30 Uhr) steigen die Augsburgerinnen in die Spielzeit ein.

Die aktuelle Erkältungswelle hat vor dem Team des TVA nicht Halt gemacht. Einige Spielerinnen könnten in Nördlingen ausfallen, auch Unger, deren Stimme hörbar angeschlagen ist. Ihr Team sieht sie insgesamt aber gut aufgestellt. Die Saison in der Liga ist aufgeteilt worden. Der TVA trifft zunächst in Hin- und Rückspielen auf sieben Mannschaften.

Regionalliga ist in zwei Staffeln unterteilt - Play-offs im Frühjahr

In einer Nord- und einer Südstaffel wird die Hauptrunde ausgetragen. Mitte Januar sollte die Hauptrunde abgeschlossen sein, im Frühjahr stehen Begegnungen gegen den Abstieg oder für die Meisterschaft an. Die Play-offs im Frühjahr formuliert Unger als Ziel. Das sei absolut machbar, meint sie. „Wir haben viele erfahrene Spielerinnen, die lange dabei sind. Aber auch junge Spielerinnen, die Qualität mitbringen.“

Im Regelfall werden ihr elf Spielerinnen zur Verfügung stehen. Darunter sind zwei starke Neuzugänge. Lena Vogentanz studiert in Augsburg und ist deshalb hierher gezogen. Zuvor war sie in Schwabach aktiv. Sogar eine Nationalspielerin gehört zum Augsburger Team. Früher spielte Ichrak Bouteraa für die tunesische Landesauswahl, künftig wird sie das Augsburger Team unterstützen.

