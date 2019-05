vor 48 Min.

Behält die Werner-Egk-Schule jetzt doch ihren Namen?

Bleibt der Name der Schule in Oberhausen jetzt doch?

Die Namensgebung der Werner-Egk-Schule in Augsburg-Oberhausen hat heftige Debatten ausgelöst. Jetzt könnte der Name doch nicht geändert werden.

Überraschende Kehrtwende in der Diskussion um den Namen der Werner-Egk-Schule in Oberhausen. In der CSU-Stadtratsfraktion herrscht nunmehr die Auffassung, dass die Schule eben doch nicht umbenannt werden soll. Die geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Namensgeber der Schule könnte allerdings an einer großen Tafel abgehandelt werden, die dann an prominenter Stelle am Schulgebäude angebracht ist. Komponist Werner Egk, der in Augsburg die Schule besuchte, war unter den Nationalsozialisten ein Funktionär der Reichsmusikkammer und Kapellmeister der Berliner Staatsoper.

Die Schule wurde im Jahr 1994 nach Werner Egk benannt. Seit mehr als zwei Jahren wird über die Namensgebung heftig debattiert. Das Thema hat die Gemüter bewegt – nicht nur in Oberhausen. Soll eine Grundschule im Stadtteil umbenannt werden? Soll also der Namen des Komponisten Werner Egk aus dem Schulnamen gestrichen werden? In der Diskussion über Egk (1901 bis 1983) geht es um dessen Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus. Weil Egk vom NS-Regime profitierte und sich danach nicht davon distanzierte, sei er kein Vorbild für Grundschulkinder.

So wurde nun ein anderer Name für die Schule gesucht: Grundschule Augsburg Oberhausen Mitte. Die Schulfamilie hatte sich dafür ausgesprochen. Sie folgte einer Empfehlung der Kommission für Erinnerungskultur. Das letzte Wort haben allerdings die Stadträte.

Werner-Egk-Schule: Entscheidung fällt am Mittwoch im Stadtrat

Dass der Name der Schule zu einer politisch brisanten Geschichte werden sollte, hatte sich abgezeichnet. Bereits Anfang April hätte der Bildungsausschuss über den Namen abstimmen sollen. Die Entscheidung wurde auf Antrag der CSU vertagt. Es bestehe Beratungsbedarf, hieß es. Fast zwei Monate sind seitdem vergangen. Das Thema kommt nun am kommenden Mittwoch in der Stadtratssitzung auf den Tisch. Noch steht nicht fest, wie der Antrag, der zur Abstimmung gelangt, aussieht. Bildungsreferent Hermann Köhler (CSU) ist von seiner Fraktion beauftragt, einen Vorschlag vorzulegen.

Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, sperrt sich die komplette CSU-Fraktion gegen die Umbenennung. Um sich mit der Haltung durchzusetzen, müssten noch ein paar Stadträte aus anderen Fraktionen diesem Weg folgen. Dies gilt als nicht unwahrscheinlich. Würde es am Mittwoch so kommen, wäre die Umbenennung vom Tisch. Es bliebe bei der Werner-Egk-Schule.

Pensionierter Lehrer löste Diskussion in Augsburg aus

Ein pensionierter Lehrer aus Nordrhein-Westfalen hatte die Diskussion um den Namenspatron der Oberhauser Schule ausgelöst. Hans-Georg Kalbhenn missfiel, wie der Lebenslauf des Komponisten Werner Egk auf der Internetseite der Schule dargestellt war. Er kritisierte, dass dort nur Angaben zum Leben und Werk des Musikers aufgeführt wurden, nicht aber zu seinem Wirken in der Zeit des Nationalsozialismus. Kalbhenn ging es um eine vollständige Darstellung des Künstlers, nicht aber um eine Umbenennung der Schule. Diese aber wurde im Rahmen der Debatte von der Kommission der Erinnerungskultur empfohlen. Mit der Umbenennung war allerdings ein Teil der Oberhauser Bürger nicht einverstanden.

Köhler sagte am Donnerstag auf Anfrage, dass die anstehende Stadtratssitzung der ultimative Zeitpunkt für eine Entscheidung sei. Seinen Angaben zufolge ist es der vorerst letzte Termin, um eine Entscheidung pro Namensänderung zu treffen. Sonst werde die Zeit bis zum nächsten Schuljahr zu knapp. Eine Änderung eines Schulnamens bringe einigen organisatorischen Aufwand mit sich. Politisch festlegen will sich der CSU-Mann nicht. Er sagt: „Es ist im Interesse der Schule, dass die Entscheidung nun getroffen wird.“ Es sei nicht gut, dass sie weiter in die Diskussionen einbezogen sei. „Schulen haben ganz andere Dinge zu entscheiden“, so Köhler.

