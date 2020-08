vor 29 Min.

Bei einem Autorennen in Augsburg fährt ein Mini einen Fußgänger an

Bei einem Autorennen in Augsburg-Lechhausen messen sich zwei Autofahrer und fahren dabei einen jungen Mann an. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbar lieferten sie sich ein Rennen: Gegen 23.25 Uhr beobachteten Zeugen am Freitag einen Pkw Mini sowie einen Pkw Mercedes A-Klasse, die die Feuerhausstraße (Lechhausen) mit massiv überhöhter Geschwindigkeit entlangfuhren. Ein 24-jähriger Fußgänger wollte in diesem Moment die Straße überqueren, erkannte aber die Wagen zu spät. Auf der Fahrbahn erfasste der Mini, der vor dem Mercedes fuhr, den Mann.

Fußgänger bei Autorennen in Augsburg angefahren

Beide Autos flüchteten ohne anzuhalten. Der 24-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik gebracht. Zeugen hatten das Kennzeichen des Mercedes erkannt, die Polizei traf den 19-jährigen Fahrer wenig später in seiner Wohnung in Augsburg an. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Was den Mini betrifft, konnten Zeugen zumindest Teile des Kennzeichens ablesen: Es handelte sich um die Buchstabenkombination „OF“ oder „OG“. Die Polizei bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise. (nip)

