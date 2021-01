vor 17 Min.

Beschwerde über Polizeikontrolle in Augsburg - nach 21 Uhr

Die Polizei kontrollierte einen E-Scooter-Fahrer - so fing die Geschichte an.

Ungeschickt haben sich ein 18-Jähriger und seine Mutter angestellt. Nach einer Verkehrskontrolle in Augsburg erschienen beide nach 21 Uhr auf dem Polizeirevier.

Weil er in der Pilgerhausstraße am Montag kurz vor 21 Uhr entgegen der Fahrtrichtung fuhr, ist die Polizei auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden. Zudem war an dem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der junge Mann zeigte sich unkooperativ und wollte fliehen. Die Beamten mussten mehrmals leichten körperlichen Zwang anwenden und dem Beschuldigten Handfesseln anlegen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden eine Wohnungsdurchsuchung und die Beschlagnahme des Smartphones angeordnet. Die Beamten fanden in der Wohnung eine Kleinstmenge Marihuana an einem Rauchgerät. Auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen war der 18-Jährige weiter uneinsichtig. Gemeinsam mit seiner Mutter erschien er später bei der Dienststelle, um sich zu beschweren. Das war allerdings nach 21 Uhr. Die Ausgangssperre galt bereits.

Nachdem die Beamten schon am Einsatzort mehrfach und ausgiebig die Rechtslage erklärt hatten, lag nach Angaben der Polizei für Mutter und Sohn kein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung vor. Zu den bereits festgestellten Verstößen kommt nun noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz hinzu. (ina)

