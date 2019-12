15:00 Uhr

Besucherrekord im Augsburger Zoo

Vor wenigen Tagen hat der Augsburger Zoo seinen 700.000. Besucher in diesem Jahr begrüßt. Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Von Lisa Gilz

Damit hatte niemand gerechnet. Am Vormittag des 21. Dezembers hatte der Zoo seinen 700.000. Besucher. Das freute nicht nur Familie Wanner, die mit ihrem Eintritt den Rekord knackte, sondern auch Barbara Jantschke. Die Zoodirektorin begrüßte die Familie und überreichte ihnen neben einem Zookalender und Buba-Büchern auch jedem eine Jahreskarte für den Zoo. Die Firma Liersch GbR gab für die Schwestern noch einen Plüschelefanten dazu.

Eine so hohe Besucheranzahl hatte im Zoo niemand für das Jahr 2019 erwartet. Erst 2014 war die 600.000er Marke erreicht worden. Letztes Jahr waren es dann schon 674000 Besucher gewesen. Warum der Zoo dieses Jahr so stark besucht wurde, kann sich Jantschke nicht ganz erklären. „Eigentlich hatten wir kein größeres Angebot an Veranstaltungen, das Elefantenhaus ist nicht fertig und Geburten von großen Tieren gab es 2019 auch nicht.“ Dafür erblickten aber kleinere Neugeborene das Licht der Welt. Die Erdmännchen, Mohrenmakis und Seehunde konnten sich über Nachwuchs freuen und lockten damit auch Besucher in den Zoologischen Garten.

Erfreut und motiviert durch den neuen Rekord schaut Jantschke schon ins Jahr 2020. Wenn das Elefantenhaus erst mal fertig und bewohnt ist, hofft sie, dass noch mehr Menschen in den Zoo kommen und bald der nächste Rekord geknackt wird.

