vor 48 Min.

Betrüger nutzt den Wasserglas-Trick

Mit einem Trick hat ein Unbekannter eine Frau um ihre Handtasche und ihre Geldbörse gebracht. Zwei Männer, die eine Seniorin betrügen wollten, hatten keinen Erfolg.

Mutmaßliche Trickbetrüger sind am Donnerstag in Lechhausen und Oberhausen aktiv gewesen. Bei einer Seniorin, die unweit des „Schlössle“ in Lechhausen lebt, war ein Täter erfolgreich. Unter dem Vorwand, ein Angebot für die Dachsanierung zu erstellen, ließ sie den Mann nach Angaben der Polizei in ihr Einfamilienhaus. Das Angebot einer Dachsanierung lehnte sie ab. Der unbekannte Täter bat dann aber noch um ein Glas Wasser. Als die Frau deshalb kurz weg ging, nahm der Mann Handtasche und Geldbörse der Seniorin an sich und verließ eilig das Wohnhaus. Der Beuteschaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ebenfalls am Donnerstag ließ eine Seniorin zwei Männern in ein Einfamilienhaus, das sich in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen befindet. Die Männer gaben an, sie müssten die Wasserleitungen überprüfen. Im Keller erkundigten sie sich bei der Hausbesitzerin, ob sie einen 100-Euro-Schein wechseln könne. Nachdem die Frau verneinte, verließen die Männer das Haus. Die mutmaßlichen Trickbetrüger waren etwa 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatten dunkle Haare und trugen blau-weiße Arbeitskleidung. (jöh)