vor 17 Min.

Betrunkener Mann brüllt in der Musikhochschule herum

Ungewöhnliche Töne in der Musikhochschule: Ein betrunkener Mann brüllte lauthals herum. Als die Polizei kam, spuckte er um sich.

Polizeieinsatz in der Musikhochschule in der Maximilianstraße in Augsburg: gegen 17.30 Uhr kam am Mittwoch von dort ein Hilferuf, weil ein Mann lauthals herumschrie. Er habe auch verbal angegangen und sei nicht dazu zu bewegen gewesen, das Gelände zu verlassen, so die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der 43-jährige Störenfried zunächst verschwunden. Er kam dann aber wieder zurück und begann erneut lauthals herumzuschreien. Bei der Kontrolle verweigerte er nach Angaben der Polizei seine Personalien und spuckte den Beamten vor die Füße. "Letztendlich mussten ihm Handschellen angelegt werden, da er anderweitig nicht zu beruhigen war", so ein Polizeisprecher. Als er in den Polizeiarrest gebracht werden sollte, "intensivierte er seine Spuckattacken u.a. in das Gesicht eines Beamten, begleitet von wüstesten Beschimpfungen, die auch in der Haftzelle weitergingen", berichtete er weiter.

Augsburg: Mann hat 2,2 Promille Alkohol im Blut

Letztlich wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Vorführung zum Ermittlungsrichter beantragt und eine Blutentnahme angeordnet, da ein Alkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille ergab. (AZ)

Themen Folgen