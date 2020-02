15:35 Uhr

Bewohner über Drehleiter gerettet: Hoher Schaden durch Brand

Einen Tag nach dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lechhausen, zieht die Polizei Bilanz. Was als Brandursache vermutet wird.

Von Ina Marks

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstag in Lechhausen wurden, wie berichtet, sechs Menschen mit der Drehleiter gerettet. Das Feuer war am Vormittag in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoß ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich massiver Rauch im gesamten Haus.

Einen Tag danach zieht die Polizei Bilanz: Vier Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Zwei konnten vor Ort, zwei weitere mussten in der Uniklinik behandelt werden. Durch den Küchenbrand entstand in der betroffenen Wohnung ein hoher Sachschaden. Eine weitere Wohnung, sowie das Gebäude selbst, wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich zwei Bewohner in der betroffenen Wohnung auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen. Eine Fahrlässigkeit beim Kochen oder eine technische Ursache seien laut Polizei denkbar.

