18:30 Uhr

Bierzelte in Zahlen: Auf dem Plärrer gibt es über 10.000 Bierkrüge

Die Festzelte locken mit gastronomischem Angebot, Partybands und Stimmung. Hinter dem Betrieb steckt hoher Aufwand. Manche Zahlen geben die Wirte aber nicht raus.

Von Jan Kandzora

An manchen Abenden sind die Zelte auf dem Plärrer wirklich rappelvoll. Am vergangenen Wochenende etwa, da drängten sich teils so viele Besucher ins Schaller-Festzelt, dass die Eingänge für etwa 30 Minuten geschlossen werden mussten. Eine Folge des Regenwetters an jenem Samstagabend, der die Menschen auf dem Plärrer ins Trockene trieb.

Ein Ausnahmefall. Aber auch an den anderen Abenden des Volksfestes sind Schaller-Zelt, Binswanger-Zelt und Doppelbock-Alm in der Regel alles andere als leer. Dann spielen Party-Bands wie „Frontal Party Pur“ und „Ois Easy“ und „Mirage“ Coverversionen bekannter Songs, das Publikum tanzt, lacht und trinkt und isst eine ganz schöne Menge.

Wie viele genau? Über manche Details schweigen sich die Wirte der großen Zelte lieber aus. Aber auch durch andere Zahlen wird klar, dass hinter dem Betrieb der Zelte ein organisatorischer und personeller Aufwand steht, den man als Besucher zwar erahnen kann, aber nicht unbedingt wahrnimmt.

Plärrer in Augsburg: In den Festzelten haben tausende Menschen Platz

Das größte Zelt in der Fläche ist das Festzelt Binswanger – nach Auskunft von Festwirt Thomas Kempter kommt es mit Grundfläche und Balkonen auf knapp 3000 Quadratmeter. Das Schaller-Zelt kommt inklusive Außenbereich auf etwa 2000 Quadratmeter, das dritte Zelt, die Doppelbock-Alm, alles in allem auf 600 – wobei es sich eigentlich nicht um ein Zelt handelt, sondern um eine Almhütte aus Holz. Das Konzept weicht von jenen der beiden großen Zelte etwas ab; es soll zum Beispiel, sagte Festwirt Helmut Wiedemann kürzlich unserer Redaktion, ein wenig anspruchsvoller zugehen. Es gibt beispielsweise eine größere Auswahl an Champagner. Dass sich das dritte Zelt von der Konkurrenz unterscheiden soll, war freilich auch Vorgabe des Augsburger Stadtrates.

Wer auf den Plärrer geht, tut dies nicht selten, um in einem der Bierzelte eine Maß Bier zu trinken – wie in unserem Bild eine im Schaller-Zelt.

Das Binswanger-Zelt bietet inklusive Außenbereich Platz für gut 3800 Menschen. Eine Mass Bier kostet, wie im Schaller-Zelt auch, 9,30 Euro; in der Doppelbock-Alm sind es 10,60 Euro. Im Schaller-Zelt sowie in dessen Außenbereich können zusammen 2500 Menschen sitzen, die Doppelbock-Alm hat 650 Außenplätze und 470 in der Hütte, also insgesamt 1120.

Heißt: In absoluten Spitzenzeiten tummeln sich in den drei Zelten zusammen knapp 7500 Menschen. Eine durchaus beeindruckende Zahl, keine Frage. Ob angesichts dieser Summe die von der Stadt gern genannte mögliche Gesamtbesucherzahl von 500.000 Besuchern auf dem zweiwöchigen Volksfest realistisch erscheint, ist allerdings eine andere Frage.

Frühjahrsplärrer in Augsburg: Feuerwerk am Freitag

Wie auch immer. Zurück zu den Zahlen der Bierzelte, zurück zum Bier. Beziehungsweise: zu den Gefäßen, in denen es dargeboten wird. Im Binswanger-Festzelt sind nach Aussage von Festwirt Kempter rund 4500 Maßkrüge im Einsatz, dazu 1000 Krüge für die halbe Maß und 150 Weizengläser. Gut 3000 Maßkrüge gibt es im Schaller-Zelt von Festwirt Dieter Held, 1000 in der Doppelbock-Alm, außerdem nach Auskunft von Helmut Wiedemann 1000 Krüge für die halbe Maß und 500 Weizengläser.

Um es griffig zusammenzufassen: Auf dem Plärrer sind mehr als 10.000 Bierkrüge im Einsatz. Dazu braucht es Personal, um sie zu reinigen, um auszuschenken, das Essen zu machen und so weiter. Im Schaller-Zelt sind an besonders vollen Tagen bis zu 120 Menschen beschäftigt, im Binswanger-Zelt bis zu 140, in der Doppelbock-Alm bis zu 70.

Der diesjährige Frühjahrsplärrer dauert noch bis Sonntag, 5. Mai. Am Freitagabend steht gegen 22.30 Uhr noch einmal ein großes Feuerwerk an.

Lesen Sie auch: Ein Tag auf dem Plärrer: Diese Menschen bringen Leben auf das Volksfest

Themen Folgen