Bildungstag handelt von der Ökologie

Junge Klimaschützer geben Themen vor

Bereits zum fünften Mal findet der Begabungstag am Freitag, 8. November, statt. In diesem Jahr widmet sich die Veranstaltung des Bildungsbündnisses Augsburg im Rahmen der Lokalen Agenda 21 den Themen „Ökologie, Verantwortung und Politik“. Der Tag, der den Teilnehmern Vorträge, Workshops und einen Marktplatz der Möglichkeiten bietet, ist „offen für alle Interessierten“, so Karina Schaffler. Die Lehrerin vom Gymnasium bei St. Stephan ist Mitglied im Organisationsteam. Bis zu 200 Teilnehmer würden Jahr für Jahr zu der eintägigen Veranstaltung ins Rathaus kommen. Dabei seien Pädagogen, Erzieher, Lehrer, Schüler, Verantwortliche in Ausbildungsstätten, Politiker und auch sonst bildungsinteressiertes Publikum. Themen waren in den vergangenen Jahren Lernbegleitung, Demokratie lernen und leben, Nachhaltige Bildung und Schulen der Zukunft.

Die Veranstalter wollen jungen Menschen, die ihre Begabungen einbringen und für die Welt engagieren, ernst nehmen und unterstützen. Dabei werden nicht nur die Themen der „Fridays-for-Future“- Demonstrationen aufgegriffen, sondern vor allem die sich daraus entwickelnden Projekte und Umsetzungsmöglichkeiten an Schulen. So berichten beispielsweise Schüler aus der Umwelt AG des Gymnasiums bei St. Stephan „Auf anderen Wegen wandeln – oder wie man 24 Stunden nachhaltig lebt“ oder hinterfragen auf einer Podiumsdiskussion „Wer rettet die Welt? Jugendliche fragen – Politiker antworten“.

Eine Anmeldung für den Begabungstag, der von 8.30 bis 16 Uhr im Oberen Fletz des Rathauses stattfindet, ist bis spätestens 4. November auf der Homepage erforderlich. (ziss)

