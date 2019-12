17:13 Uhr

Böller explodiert direkt vor einem fahrenden Auto

Eine 35-Jährige war mit ihren Kindern in Augsburg im Auto unterwegs. Unter einer Überführung hörte sie plötzlich einen lauten Knall.

Mit einem großen Schrecken kamen eine Autofahrerin und ihre Kinder davon, als in der Hammerschmiede direkt vor ihrem Wagen ein Feuerwerkskörper explodierte. Nach Angaben der Polizei war die 35-Jährige am Samstagabend in der Mühlhauser Straße unterwegs. Auf Höhe einer landwirtschaftlichen Überführung explodierte unvermittelt ein Böller. Ein Unbekannter hatte ihn offenbar von der Brücke hinunter auf die Straße geworfen. Durch die Funken und den Knall erschrak die Frau, konnte aber ihr Auto auf der Fahrspur halten. Die Mutter und ihre drei Kinder blieben unverletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung war der Täter bislang nicht zu ermitteln. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/ 323-2310 zu melden. (eva)

