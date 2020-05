vor 18 Min.

Botanischer Garten öffnet wieder - mit verkürzten Öffnungszeiten

Der Botanische Garten in Augsburg macht am kommenden Mittwoch wieder auf. Besucher sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Pflanzenfreunde können sich freuen: Der Botanische Garten in Augsburg macht wieder auf. Allerdings sind die Öffnungszeiten eingeschränkt. Warum?

Mehrere Wochen war er geschlossen – jetzt öffnet er Botanische Garten am Mittwoch, 13. Mai, wieder seine Pforten. d „Wir freuen uns, dass wir das Freigelände wieder zugänglich machen und einen Ort des Naturgenusses und der Erholung anbieten können“, sagt Umweltreferent Reiner Erben. Es gibt allerdings eingeschränkte Öffnungszeiten.

In der vergangenen Woche haben die Mitarbeitenden mit Hochdruck daran gearbeitet, die behördlichen Vorgaben und die geltenden Hygienevorschriften umzusetzen. Zugleich appelliert Reiner Erben an die Vernunft und Rücksichtnahme der Gäste, damit der Botanische Garten für sie und für die Beschäftigten gleichermaßen ein sicherer Ort ist.

Nur 500 Besucher im Botanischen Garten

In der ersten Zeit ist die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig auf dem Gelände befinden dürfen, auf 500 beschränkt. Ein- und Ausgang werden getrennt. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird im Bereich der Kasse, des Ein- und Ausgangs und der Toiletten empfohlen. Das Schauhaus bleibt noch geschlossen. Durch einige enge Bereiche sind Rundwege ausgeschildert. Auch sollten die Mitarbeitenden des Botanischen Gartens nicht kontaktiert werden.

„Die größte Einschränkung sind bis auf Weiteres unsere neuen reduzierten Öffnungszeiten“, sagt Erben: Von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 12 bis 19.30 Uhr. Nur so können nach seinen Worten die erhöhten Reinigungsstandards und die Aufsicht sichergestellt werden. „Zudem ermöglichen sie unseren Angestellten, in engen Bereichen ohne Besucherkontakt zu arbeiten“, so Erben. Veranstaltungen und Führungen im Mai fallen aus. Welche Veranstaltungen im Laufe des Sommers stattfinden können, wird nach und nach entschieden.

Mehr Busse am Wochenende zu Zoo und Botanischem Garten

Da Zoo und Botanischer Garten wieder ihre Pforten öffnen, reagieren die Stadtwerke auf den erwarteten Anstieg der Fahrgastzahlen auf der Linie 32: Verstärkerfahrten an Sonn- und Feiertagen sollen als Ergänzung zum derzeit gültigen Sonntagsfahrplan weitere Möglichkeiten schaffen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Verstärkerbusse auf der Linie 32 fahren nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen zwischen Kö und der Haltestelle Zoo/Botanischer Garten. Von Montag bis Samstag gilt tagsüber wie gewohnt der 15-Minuten- Takt auf der Linie 32.

