vor 46 Min.

Braucht Augsburg einen Bahnhalt am Zoo?

Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr denkt über Lösung der Parkmisere nach

Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr in Augsburg (ANA) macht Vorschläge, wie die Parkmisere am Zoo aus ihrer Sicht umweltverträglich gelöst werden könnte. Nach Einschätzung von Jörg Schiffler ist das derzeitige Angebot mit der Buslinie 32 nicht ausreichend: Gerade an Sonntagen sei zu wenig Platz für Kinderwagen und Rollstühle, da sich die An- und Abreise von Zoobesuchern nicht gleichmäßig über den Tag verteile. Das Angebot sei auch zu wenig attraktiv, wie die aktuelle Auslastung zeige. Die testweise eingeführte Freifahrt habe sich nur auf die Linie 32 bezogen. Damit habe es für alle Fahrgäste, die nicht an dieser Linie wohnen, keinen Anreiz gegeben, den Bus zu nehmen.

Die ANA schlägt vor, die Tramlinie 2 mit der Haltestelle Berufsschule als zusätzliche Zoo-Linie zu bewerben und bis Sommer 2020 den Zooeingang vom Siebentischpark wieder zu ermöglichen. Der Weg zum neuen Zooeingang könne mit Stationen interessanter gemacht werden. Anstelle zusätzlicher Pendelbusse sollte die Linie 32 an Samstagen und Sonntagen ab 11 Uhr bis 18 Uhr mindestens im 7,5 Minuten-Takt zwischen Zoo und Hauptbahnhof fahren, so die ANA. Damit würde auch für Umsteiger von der Regionalbahn die Reisezeit kürzer, das Umsteigen am Moritzplatz wäre direkt von den Linien 1 und 2 möglich. Der Tarif für Tageskarten und Gruppen im AVV müsse zudem unabhängig vom Zoobesuch günstiger werden, gleichzeitig seien Parkgebühren von vier Euro wie in München Hellabrunn sinnvoll. Weiter schlägt Schiffler vor, mithilfe des Freistaats über das Programm „Stationsoffensive Bayern“ einen neuen Haltepunkt Spickel/Zoo an der Bahnlinie Augsburg – Hochzoll einzurichten. (eva)