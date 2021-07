Wie Kahnfahrt-Gastronom Bela Balogh zum Bäcker wird

Plus Nach einem Schicksalsschlag stürzt sich der Augsburger Gastronom Bela Balogh in körperliche Arbeit und baut einen Steinofen. Heute backt er darin sein eigenes Brot.

Wer das Augsburger Restaurant "Zur Kahnfahrt" betritt, dem fällt sofort ein kleiner, gemauerter Steinofen mit Dachschrägen und Verzierungen auf, der hinter dem Eingang steht. Er vermittelt den Eindruck, schon immer da gewesen zu sein, als hätten ihn schon Generationen vor dem heutigen Inhaber Bela Balogh genutzt. Doch das ist nicht der Fall. Denn Balogh hat den Ofen eigenhändig gebaut, Stein für Stein. Geplant war das nicht.