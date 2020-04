vor 40 Min.

Brückenabbruch verschoben: Friedberger Straße bleibt offen

Der Abbruch der Fußgängerbrücke an der Friedberger Straße wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob es bei der Teilsperrung der Straße bleibt, ist offen.

Von Fridtjof Atterdal

Der eigentlich für das kommende Wochenende geplante Abbruch der Fußgängerbrücke über die Friedberger Straße muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Damit entfällt auch die ebenfalls fürs Wochenende geplante Vollsperrung der Friedberger Straße auf Höhe des Schwabencenters. Das teilte die Stadt mit.

Eigentlich hätten ab Freitag die Bagger rollen und die fast 50 Jahre alte Brücke Stück für Stück zerlegen sollen. Doch auch hier hat offenbar das Coronavirus zu nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten geführt, wie Tiefbauamtsleiter Gunter Höhnberg berichtet. Damit der Abbruch sicher und gefahrlos vonstattengehen kann, sind umfangreiche statische Berechnungen nötig, so Höhnberg. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle beim beauftragten Ingenieurbüro liegen diese Berechnungen immer noch nicht vor. Was das für den weiteren Zeitplan bedeutet, könne man noch nicht sagen. Wenn die Arbeiten in den nächsten vier Wochen in Angriff genommen werden können, bliebe es mehr oder weniger beim ursprünglichen Zeitplan.

Abriss der Brücke an der Friedberger Straße lange geplant

Später werde es schwierig, weil andere Baumaßnahmen dann die umfangreichen Umleitungen über Berliner Allee, Amagasaki Allee, Nagahama Allee und Inverness Allee verhinderten. In diesem Fall müsste der Abbruch auf später im Jahr verschoben werden, so Höhnberg. Bereits seit 14. April ist die Friedberger Straße auf Höhe des Schwabencenters für Vor- und Nacharbeiten des geplanten Abrisses auf eine Fahrspur pro Richtung reduziert. Auch wann diese Verengung wieder aufgelöst werden soll, kann Höhnberg nicht sagen. Ob die Sperrung bleibt, hänge mit dem neuen Zeitplan zusammen.

Bislang wurden über den gesperrten Straßenteil Hilfsstützen für die Fußgängerbrücke angebracht. Diese Stützen sollen das Bauwerk stabil halten, während es in acht bis zehn Meter lange Teile zerschnitten und abtransportiert wird.

Die Fußgängerbrücke, welche die Stadtteile Herrenbach und Spickel verbindet, sollte bereits 2019 abgerissen werden. Wegen anderer Baustellen musste die Maßnahme auf dieses Frühjahr verschoben werden. Über die vierspurige Friedberger Straße führt schon seit längerer Zeit auch eine Ampel.

