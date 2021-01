06:19 Uhr

Bürger über 80 bekommen Corona-Impfung zum Teil erst im April

Die Stadt geht davon aus, dass Impf-Termine für die Gruppe der mindestens 80-Jährigen bis in den April dauern könnten. Grund ist die Knappheit des Impfstoffs.

Von Stefan Krog

Nachdem der Freistaat vor Kurzem die Online-Registrierung für Corona-Impfungen freigeschaltet hat, hat die Stadt nun weitere Einzelheiten zum Prozedere für die Bürger ab 80 Jahren bekanntgegeben. Sie haben bei der Impfung neben Heimbewohnern und Beschäftigten in Heimen und Krankenhäusern oberste Priorität. Demnach kann man sich im Internet selbst oder durch Angehörige registrieren lassen und wird zunächst auf eine Warteliste gesetzt.

Ab Montag werden die ersten Termine für die Corona-Impfung vergeben

Ab kommendem Montag, 18. Januar, wird das Augsburger Impfzentrum die ersten Termine freischalten und vergeben. Dann werden alle registrierten und impfberechtigten Personen (maßgeblich ist eine Geburt vor dem 31. Dezember 1940) per Mail oder Telefon kontaktiert und können einen Termin buchen. Alternativ ist für alle Bürger mit Erstwohnsitz Augsburg eine telefonische Registrierung über die Hotline des Impfzentrums der Stadt Augsburg unter der Nummer 03222 2006288 möglich. Wer einen Termin bekommt, muss Personalausweis und Terminbestätigung mitbringen. Auch ein Impfpass und medizinische Unterlagen sollten mitgebracht werden.

Angesichts der momentanen Knappheit der Impfstoffe kann es sein, dass es noch dauert, bis die Senioren ab 80 Jahren ins Impfzentrum bestellt werden. Es könne Februar, März oder April werden, so Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Für Bürger mit niedrigerer Priorisierung (Kriterien sind Alter, Vorerkrankungen und auch berufliches Tätigkeitsfeld) werde es erst in einigen Monaten möglich sein, einen Termin zu bekommen. Der Zeitpunkt der Registrierung sei dafür nicht maßgeblich, so Erben.

Bisher sind 3490 Personen in Augsburg geimpft

"Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen, schützen sich selbst und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Weg aus der Pandemie", so Erben. Am Mittwoch waren 3490 Personen geimpft. Die nächste Lieferung von Impfstoff wird für kommenden Freitag erwartet.

Das Impfzentrum befindet sich auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal in der Bgm.-Ulrich-Straße (Gebäude 31). Vor Ort gibt es 100 Parkplätze. Die nächste Haltestelle der Linie 3 (Fujitsu/Bischofsackerweg) liegt etwa 300 Meter entfernt. Der Weg ist barrierefrei und wird ausgeschildert. Auch die Beförderung mit dem Taxi ist eine Möglichkeit. Senioren, die auf dem Weg oder im Impfzentrum Unterstützung brauchen, können bei der Terminvereinbarung eine Begleitperson angeben.

