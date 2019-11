vor 17 Min.

Chris Kolonko moderiert den Augsburger Presseball

Chris Kolonko kehrt mit der Moderation der Augsburger Mediengala an den Ursprung seiner Karriere zurück. 1984 war er im Kongress am Park erstmals in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Der beliebte Entertainer wird am 9. November im Kongress am Park durch das Programm führen. An diesem Ort begann die Karriere des gebürtigen Augsburgers. Warum er sich auf den Ball besonders freut

Von Miriam Zissler

Alles, was Entertainer Chris Kolonko anpackt, geht er mit einer gehörigen Portion Passion an. Kein Wunder, dass er erst kürzlich im Münchner Hofspielhaus den Preis der Leidenschaft erhielt. Er wird an Menschen vergeben, die mit Engagement und Herzblut etwas Besonderes bewegen – im sozialen, gesellschaftlichen oder kulturellen Bereich. Seit 30 Jahren verstehe er die Kunst, sein Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern, so Laudator André Hartmann.

Der gebürtige Augsburger freut sich auf den Presseball

Auch das Augsburger Publikum kann sich in wenigen Wochen von Kolonko verzaubern lassen. Mit seinem Spiegelzelt wird er ab 22. November auf dem Plärrergelände wieder eine neue Show bieten. Die Gäste des Augsburger Presseballs werden bereits am Samstag, 9. November, von ihm bestens unterhalten: Der gebürtige Augsburger moderiert die Mediengala. Chris Kolonko: „Ich freue mich sehr, für diesen schönen Ball den roten Teppich legen zu dürfen.“

Er will den Ballabend musikalisch eröffnen und das Publikum charmant durch den Abend begleiten. Er wird die Ausspielung der Hauptpreise präsentieren und den Bogen zwischen Programm und Tanzpausen spannen. Dabei stehe aber nicht er, sondern der Ball im Vordergrund. „Mit mir wird er aber ein bisschen bunter“, sagt er und lacht.

Im Kongress am Park zurück zum Ursprung

Im vergangenen Jahr besuchte er erstmals den Augsburger Galaball. „Davor hatte ich tatsächlich nie Zeit dazu, weil ich immer durch ein Engagement gebunden war“, erzählt er. Mit der Moderation des Presseballs der Augsburger Allgemeinen kehrt er nun an den Ursprung seiner Karriere zurück. Der 51-Jährige trat 1984 erstmals im Kongress am Park in der Öffentlichkeit auf. Damals lief er auf einer Modenschau des Friseurs Gabriel über den Laufsteg. Dort absolvierte Chris Kolonko eine Ausbildung. „Eigentlich wollte ich zur Maske ins Theater gehen. Dafür war eine Ausbildung zum Friseur erforderlich.“

Auch wenn es so weit anschließend nicht mehr kommen sollte, eroberte der Augsburger später dennoch zahlreiche Bühnen dieser Welt. Die Modenschau hatte ihm so viel Spaß bereitet, dass er in der Folge immer häufiger auftrat. Schließlich startete er als Chris Crazy durch, entwickelte eigene Varieté-Revuen.

Er arbeitete für Roncallis Dinnershow „Panem und Circences“, inszenierte eine Revue um Marlene Dietrich und entwarf eine Zeit lang jährlich eine Show für die Firma Palazzo, die später zum Teatro wurde. Er entwickelte Shows für Kreuzfahrtschiffe und knüpft jetzt mit dem Spiegelzelt an das Winter Wonderland der vergangenen Jahre an.

Chris Kolonko und die Liebe zur Kunst

Die Leidenschaft für die Bühne, die auf dem Laufsteg im Kongress am Park entfacht wurde, ist Kolonko immer geblieben. „Es ist die Liebe zur Kunst und zur Inszenierung auf der Bühne, wofür ich lebe und worin ich aufgehe. Den größten Dank und die meiste Kraft erfahre ich dann über den ehrlichen Applaus des Publikums“, sagte der Wahl-Münchner bei der Preisverleihung im Hofspielhaus.

Nach der Moderation will sich der Entertainer auch selbst noch ins Getümmel des Augsburger Presseballs stürzen. „Im vergangenen Jahr bin ich wahnsinnig viel gelaufen, weil es so viele interessante Locations auf diesem Ball gibt und ich sie alle entdecken und erleben wollte“, erinnert er sich.

