Corona-Pandemie: Stadt Augsburg verschiebt Bürgerversammlung

Wegen Corona wird die Bürgerversammlung in Augsburg verschoben. Die Versammlung soll nachgeholt werden. Die Sozialfraktion fordert eine Online-Sprechstunde

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt die für kommenden Dienstag, 27. Oktober, vorgesehene jährliche Bürgerversammlung abgesagt. Die Stadt ist gesetzlich einmal im Jahr dazu verpflichtet, eine solche Versammlung abzuhalten, bei der Bürger Fragen und Anliegen gegenüber der anwesenden Stadtregierung vortragen können. Mitunter müssen die in der Versammlung angesprochenen Themen auch innerhalb von drei Monaten im Stadtrat behandelt werden. Die Absage sei in Absprache mit der Regierung von Schwaben erfolgt, so die Stadt. Laut bayerischer Gemeindeordnung ist eine Bürgerversammlung als Online-Veranstaltung nicht zulässig. Ziel sei, die Versammlung nachzuholen, sobald der Inzidenzwert dies zulasse.

Von der Sozialfraktion kam Kritik an der ersatzlosen Absage. Unter den Corona-Umständen sei eine Präsenz-Veranstaltung zwar nicht vorstellbar, so Fraktionsvorsitzender Florian Freund (SPD), allerdings gebe es gerade jetzt viel Diskussions- und Redebedarf in der Bürgerschaft. Man hätte zumindest eine Online-Veranstaltung abhalten können und fordere dies, so Freund.

Die Stadt will wie berichtet einen sogenannten Corona-Beirat einrichten, bei dem Maßnahmen mit ausgewählten Bürgern diskutiert werden sollen. Er soll im November das erste Mal tagen. (skro)

