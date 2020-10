17:18 Uhr

Corona-Testzentrum an der Messe stößt jetzt an seine Grenzen

Plus Der Ansturm auf das Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe hat zugenommen. Für diese Woche gibt es keine Termine mehr. Ein Problem: Die Teststation ist auch im Umland beliebt.

Von Jörg Heinzle

Wer in dieser Woche noch einen Termin im Augsburger Corona-Testzentrum vereinbaren will, der schaut in die Röhre: Alle Termine für Donnerstag und Freitag sind ausgebucht. Erst ab Montag gibt es wieder freie Termine. Doch es sieht danach aus, dass auch diese schnell wieder knapp werden dürften. Denn der Ansturm auf die Teststation hat in dieser Woche stark zugenommen. Die Zahl der möglichen Tests von 900 am Tag werde derzeit weitgehend ausgeschöpft, sagt Tobias Hock vom Augsburger Rettungsdienstunternehmen Bäuerle Ambulanz, das die Station im Auftrag der Stadt betreibt. Aussicht auf schnelle Entspannung der Lage gibt es derweil nicht.

Die Stadt hat das Testzentrum Anfang September eingerichtet und folgt damit einer Vorgabe der bayerischen Staatsregierung. Alle Bürger können sich dort testen lassen - unabhängig davon, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder nicht. Vorgegeben ist auch, dass dort jeden Tag Tests für zwei bis drei Promille der Bevölkerung zur Verfügung stehen. In Augsburg liegt die Kapazität deshalb bei 900 Tests täglich. Doch nun zeichnet sich ab, dass das bei den derzeit steigenden Infektionszahlen womöglich nicht ausreicht. Beim Betreiber Bäuerle heißt es auf Anfrage unserer Redaktion, man wäre in der Lage, die Kapazität nochmal deutlich hochzufahren. Dazu müsse die Stadt aber den Auftrag geben.

Corona in Augsburg: Das Testzentrum an der Messe ist auch im Umland beliebt

An eine Ausweitung der Testkapazitäten denkt die Stadt aber zumindest derzeit nicht. Es werde bereits die "maximale Anzahl an Tests" angeboten, sagt Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Mehr sei von der Staatsregierung derzeit nicht vorgesehen. Ein Problem ist: Jedes Testzentrum steht grundsätzlich jedem bayerischen Bürger offen. Und das Augsburg Zentrum an der Messe scheint gleich aus mehreren Gründen attraktiv zu sein. Die Station lief von Anfang an weitgehend reibungslos, sie liegt verkehrsgünstig nahe der B17 und hat lange Öffnungszeiten. Tobias Hock sagt: "Wir merken, dass wir auch bei Bürgern im Augsburger Umland sehr beliebt sind." Bislang wurden laut Hock bereits über 14.000 Tests durchgeführt.

Zwar haben auch die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg eigene Testzentren. Aber: Das Testzentrum in Aichach ist nur von Montag bis Mittwoch geöffnet. Wer in der zweiten Wochenhälfte schnell einen Test benötigt, hat hier keine Chance. Das Zentrum des Kreises Augsburg im Gersthofer Ortsteil Hirblingen wiederum machte zumindest anfangs vor allem Schlagzeilen durch Pannen und verspätete Testergebnisse. Stand Donnerstagnachmittag waren in Hirblingen aber für Freitag noch eine Reihe von Terminen frei. Auch Bürger der Stadt Augsburg können sich hier testen lassen.

Corona-Test in Augsburg: Es ist nicht immer einfach, einen Termin zu bekommen

Die Stadt Augsburg verweist als Alternative für Corona-Tests auch auf die Hausärzte und die Kassenärztliche Vereinigung (Telefon 116117). Allerdings ist es auch dort nicht immer einfach, schnell einen Termin zu bekommen - und auch hier gibt es teils längere Wartezeiten, bis das Testergebnis da ist. Im Augsburger Testzentrum gilt derzeit noch immer die Zusage, dass das Ergebnis spätestens nach 48 Stunden vorliegt. Das habe bisher funktioniert und könne auch derzeit noch gewährleistet werden, sagt Tobias Hock. Wie sich die weitere Lage in den Laboren entwickelt, könne aber auch er nicht absehen.

Für Personen, die keinen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten und keine Symptome aufweisen, bietet auch das Labor Augsburg MVZ (früher Schottdorf) Tests vor Ort am Firmensitz in der August-Wessels-Straße 5 an. Geöffnet ist die Abstrichstelle montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen