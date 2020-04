13:43 Uhr

Coronakontrollen: Polizei berichtet von Verstößen an Autowaschanlagen

Immer wieder stellt die Polizei Verstöße gegen Corona-Beschränkungen fest. Häufig offenbar an Autowaschanlagen.

Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei waren allein von Montagfrüh bis Dienstagmorgen in Nordschwaben unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Wie es im Polizeibericht heißt, wurde dabei deutlich weniger gegen die Vergaben der Ausgangsbeschränkung verstoßen als es noch am Wochenende der Fall war. In der Stadt Augsburg wurden in den letzten 24 Stunden 55 Anzeigen aufgenommen.

Dabei kam es laut Polizei im gesamten nordschwäbischen Bereich häufig auch zu Verstößen an Autowaschanlagen. Zwar dürfen diese geöffnet haben, allerdings dürfe aktuell nicht jeder sein Auto dort waschen. "Die Nutzung einer Autowaschanlage ist im Moment nur im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlaubt", weist die Polizei darauf hin.

Im privaten Bereich stelle die Nutzung einer Autowaschanlage keinen triftigen Grund dar, seine Wohnung zu verlassen. Viele Waschanlagenbetreiber weisen ihre Kunden auf diese Regelung bereits durch Aushänge hin. Trotzdem waschen laut Polizei immer wieder Autobesitzer im privaten Bereich unerlaubt ihren Pkw. (ina)