vor 33 Min.

Coronavirus: Neuer Termin für Messe Grindtec sticht Fendrich-Konzert aus

Plus Die Fachmesse Grindtec findet nicht im März, sondern Mitte November in Augsburg statt. Wegen des neuen Termins muss ein Konzert von Rainhard Fendrich verschoben werden.

Von Michael Hörmann

Es war eine Nachricht, die die Wirtschaft in der Region beschäftigte: Am Sonntag gaben Veranstalter und Stadt bekannt, dass die für Mitte März geplante Fachmesse Grindtec wegen des Coronavirus verschoben wird. Man hoffe, einen Ersatztermin in diesem Jahr zu finden, um die Weltleitmesse der Schleiftechnikbranche in Augsburg zu halten. Am Mittwoch dann die Mitteilung, dass die Grindtec von 10. bis 13. November über die Bühne geht. Der Veranstalter zeigte sich darüber glücklich.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Grindtec in Augsburg: Die Messe benötigt das komplette Areal Bei diesem Termin gibt es allerdings Kollisionen mit zwei anderen Veranstaltungen. Dazu gehört ein Konzert von Rainhard Fendrich. Die Grindtec fällt im März aus. Bild: Annette Zoepf Oliver Griesz von der Messe Augsburg bestätigt auf Anfrage, dass darüber hinaus auch eine eigene Veranstaltung der Messe betroffen ist. Es geht um die Spezialmesse „Off-Grid Expo&Conference“, eine Messe rund um netzferne Solar-, Wind-, und Wasserkraftsysteme und die autarke Stromversorgung. Sie war ursprünglich von 4. bis 6. November terminiert. Das Fendrich-Konzert sollte am 7. November stattfinden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zu diesem Zeitpunkt hat die Grindtec zwar noch nicht begonnen, doch die Aufbauten für die Weltleitmesse sind gigantisch. Für die Grindtec wird wohl das komplette Messegelände benötigt. „Wir versuchen jetzt, die eigene Veranstaltung und das Fendrich-Konzert zu verschieben“, sagt Griesz. Andere Veranstaltungen im November lassen sich wohl durchführen. Kreuzfahrtmesse findet wie geplant statt Nach der Grindtec ist eine Kreuzfahrtmesse am 15. November vorgesehen. Mit der Augsburger Firma Panther Reisen, dem Veranstalter, gab es bereits Kontakt. Dei Veranstaltung ist demnach nicht gefährdet. Allerdings dürfte wohl die Aufbauzeit um einen Tag verkürzt werden. Lesen Sie dazu auch: Coronavirus: Sollte man noch jetzt eine Kreuzfahrt buchen?

Coronavirus: Neuer Messechef in Augsburg ist als Krisenmanager gefragt

Themen folgen