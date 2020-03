vor 34 Min.

Coronavirus: Seniorenheim sorgt vor

Im Haus Abraham wird bei Besuchern Fieber gemessen

Besucher des Seniorenzentrums Haus Abraham in Inningen könnten in den nächsten Tagen vor verschlossener Türe stehen. Wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Corona-Virus wurden die Besuchszeitung in dem Seniorenheim stark eingeschränkt.

Konnte man früher seine Angehörigen zu jeder Zeit besuchen, wurden diese Zeiten auf täglich maximal zwei Stunden von 14 bis 16 Uhr eingeschränkt, bestätigt der Pressesprecher der Vitalis Seniorenzentren, Bernhard Rössler, auf Anfrage. Ab sofort darf nur noch jeweils eine fremde Person ins Haus, vor Betreten des Seniorenzentrums müssen sich Besucher die Temperatur messen lassen. Wer eine Körpertemperatur von über 37,5 Grad hat, darf das Haus nicht betreten. Im Seniorenheim würde ab sofort überwacht, dass sich Besucher die Hände desinfizieren.

Diese Sicherheitsmaßnahmen gelten für alle Häuser der Vitalis Gruppe, so Rössler. Auch die Mitarbeiter würden untersucht – wer Fieber hat, würde vom Gesundheitsamt auf Corona, aber auch auf Influenza getestet, betont der Pressesprecher. Wie lange die Maßnahmen in Kraft bleiben, hänge von der weiteren Corona-Lage ab. „Wir hatten so eine Situation noch nicht, aber sind es unseren Mitarbeitern und Bewohner schuldig, dass wir hier umsichtig agieren“, betont Rössler.

Die Maßnahmen betreffen auch das gemeinsame Mittagessen, zu dem bislang auch externe Senioren kamen. Solang die Corona-Gefahr besteht, ist für sie das Mittagessen im Haus Abraham gestrichen. (att)

