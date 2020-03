Coronavirus: Wie reagiert Augsburg auf das Veranstaltungsverbot?

Plus Die Entscheidung des Freistaats, wegen des Coronavirus Großveranstaltungen bis Ende der Osterferien zu untersagen, hat auch Folgen für Augsburg. Findet der Plärrer statt?

Bayern verbietet Großveranstaltungen bis 19. April, dem Ende der Osterferien. Davon ist auch das öffentliche Leben in Augsburg betroffen. Das Staatstheater muss pausieren. Bei Heimspielen des FCA und der Augsburger Panther dürfen keine Zuschauer ins Stadion. Noch offen ist, wie es mit dem Augsburger Plärrer aussieht. Die Stadt Augsburg will am Mittwoch detailliert informieren, wie Vorgaben aus München umgesetzt werden.

Der städtische Sprecher Stefan Sieber sagte am Dienstagmittag auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion: „Wir planen am Mittwoch um 13.30 Uhr eine allgemeine Pressekonferenz zum Stand und zur Lage in Sachen Coronavirus in Augsburg. Diese wird auch das Thema Veranstaltungen beinhalten.“ Man bitte um Verständnis, „dass wir die soeben veröffentlichten Nachrichten aus der Kabinettssitzung der Bayrischen Staatsregierung zuerst intern und vor allem mit den betroffenen und beteiligten Veranstaltern, Vereinen, Behörden, Ämtern, Dienststellen besprechen möchten“. Sollte es bereits am Dienstag belastbare Aussagen geben, werde die Stadt zeitnah informieren.

Der FCA muss bei seinen nächsten Heimspielen auf Zuschauer verzichten. Grund ist die Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Bild: Ulrich Wagner

Coronavirus: Aufbau für Gögginger Frühlingsfest läuft

Die Volksfestsaison in Augsburg wird traditionell mit dem Gögginger Frühlingsfest eröffnet. Die mehrtägige Veranstaltung soll am kommenden Freitag, 20. März, starten. Mit dem Aufbau des Bierzeltes, das knapp 2000 Besucher fasst, ist begonnen worden. Wegen des Coronavirus steht das Frühlingsfest auf der Kippe. Die Vorgabe der Staatsregierung sieht vor, dass keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zugelassen werden. Am Mittwoch wollen Stadt Augsburg und die Festwirtsfamilie sagen, ob das Volksfest zu retten ist. Dafür müsste dann wohl der Platz im Bierzelt auf 1000 Plätze beschränkt werden.

72 Bilder Bilder: So schön war das Gögginger Frühlingsfest 2019 Bild: Klaus Rainer Krieger

Findet der Augsburger Frühjahrsplärrer statt?

Seit Dienstagmittag steht darüber hinaus der Augsburger Frühjahrsplärrer vor der Absage. Ministerpräsident Markus Söder verkündete, dass bis Ende der Osterferien keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Bayern erlaubt werden. Der Plärrer würde am Ostersonntag, 12. April, beginnen. Theoretisch wäre denkbar, dass der Start des größten schwäbischen Volksfestes aufgrund der Auflagen nach hinten gerückt wird. Die Stadt wird sich ebenfalls am Mittwoch zur Ausrichtung des Plärrers äußern. Wie aus informierten Kreisen zu hören ist, könnte es allerdings noch weitere Tagen dauern, ehe eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Am Dienstag gab es interne Abstimmungsgespräche über Gögginger Frühlingsfest, deren Ergebnis noch nicht verkündet wurde. Es gibt zwei Varianten: Absagen oder das Kontingent der Plätze im Zelt verringern. Für die Festwirtsfamilie Kempter hat diese Entscheidung eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Auf der firmeneigenen Seite wird verkündet, dass für den Mittwoch, beide Freitage und Samstage keine Reservierungen mehr möglich seien. Das Fest dauert, sofern es überhaupt stattfindet, von 20. bis 29. März.

Die Festwirtsfamilie bezeichnet das Frühlingsfest als „kleinen Bruder des Augsburger Plärrers“, der sich nicht nur bei den Göggingern größter Beliebtheit erfreue. In Zeiten, als noch nicht über das Coronavirus gesprochen wurde, entstand auch jener Werbespruch, der jetzt überholt sein wird: „Im geräumigen Binswanger Zelt rutscht man gerne zusammen, sodass jeder ein Platzerl findet.“ Dazu wird es nicht kommen, wenn die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung vor Ort umgesetzt werden müssen. Hinter der Austragung des Gögginger Frühlingsfests steht jedenfalls ein großes Fragezeichen.

