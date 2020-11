vor 27 Min.

Coronavirus: Zwei weitere Heimbewohner sind gestorben

Plus Das Dierig-Haus in Pfersee verzeichnet mittlerweile vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Augsburgs Heimen finden gerade zahlreiche Tests statt.

Von Andrea Baumann

Die Zahl der Todesfälle in Seniorenheimen in Verbindung mit dem Corona-Virus nimmt weiter zu. Im Christian-Dierig-Haus in Pfersee sind mittlerweile vier positiv getestete Bewohner gestorben. Zwei Sterbefälle gab es übers Wochenende. Bei den beiden aktuell Verstorbenen handelt es sich laut Eckard Rasehorn von der Arbeiterwohlfahrt Augsburg, dem Träger der Einrichtung, um zwei Bewohner in der letzten Lebensphase. "Wir können nicht sagen, welche Rolle das Virus bei den beiden Senioren gespielt hat", sagt er.

17 Senioren im Dierig-Haus sind in Corona-Quarantäne

Darüber hinaus ist die Lage im Dierig-Haus weiter angespannt. Aktuell befinden sich dort 17 positiv getestete Bewohner in Quarantäne. Davon verspürten sechs Symptome, so Rasehorn. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter (rund 15) sei gleich geblieben. "Wegen unserer knappen Personalsituation hoffen wir, dass bald die ersten symptomfreien Beschäftigten wieder aus der Quarantäne ins Haus zurückkehren können." Teilweise würden nicht infizierte Teilzeitkräfte mehr arbeiten, um den Betrieb am Laufen zu halten.

In den städtischen Heimen wird in diesen Tagen umfassend getestet. Etwa im Seniorenzentrum Lechrain in Lechhausen, wo am vergangenen Wochenende je eine Bewohnerin und Mitarbeiterin ein positives Ergebnis erhalten hatten. Daraufhin wurden laut Stadt insgesamt 139 Testungen bei den Senioren und Beschäftigten veranlasst. 17 Bewohner seien infiziert, heißt es. Laut Einrichtungsleiterin Petra Fachet geht es den Betroffenen bislang gut. Keine Krankheitssymptome hätten auch die drei Mitarbeitenden mit positivem Testergebnis.

Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, wurden alle positiv getesteten Bewohner in einem Quarantänebereich zusammengefasst. „Durch die Schaffung eines Bereiches können beispielweise die Mahlzeiten weiterhin gemeinsam eingenommen werden“, so Fachet. Zum Schutz aller Beteiligten werde der Wohnbereich nun auch mit einer zusätzlichen Schleusenfunktion bei Zutritt ausgerüstet. Das Personal betrete diesen Bereich nur mit kompletter persönlicher Schutzausrüstung.

Im Haus Lechrain in Lechhausen leben 17 mit dem Coronavirus infizierte Senioren. Auch in anderen Einrichtungen gibt es Fälle. Bild: Silvio Wyszengrad

Augsburgs Heime warten auf Testergebnisse

Im Hospitalstift am Roten Tor wird auf die Ergebnisse weiterer Tests gewartet. Anfang der Woche meldete die Einrichtung 28 Bewohner und vier Beschäftigte mit einer Infektion.

Auch im Haus am Schäfflerbach fehlen noch Testergebnisse. Aktuell sind in dem Heim des privaten Trägers Korian 15 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Die Senioren zeigten keine bis leichte Symptome.

