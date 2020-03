Coronavirus in Augsburg: Der Hilferuf der Firmen wird lauter

Plus Das Instrument der Kurzarbeit wird wegen Corona stärker nachgefragt. Die Agentur für Arbeit liefert Zahlen. Die Stadt Augsburg will notleidenden Firmen entgegenkommen.

Der Hilferuf aus der Wirtschaft wird lauter: Wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus geraten immer mehr heimische Betriebe in Not. Abgesagte Messen treffen Messebauer und Hotellerie massiv. Ein Blick auf die Lage.

Eine Größe, die über die wirtschaftliche Situation von Unternehmen Auskunft gibt, ist die Zahl der Kurzarbeiter. Dieses Instrument wird dann in Anspruch genommen, wenn die Auftragslage schlechter wird. Im Februar waren im Wirtschaftsraum Augsburg insgesamt 39 Unternehmen in Kurzarbeit. Betroffen waren davon 536 Beschäftigte. Zum Vergleich: Im Januar waren es 33 Betriebe mit 472 Mitarbeitern.

Corona in Augsburg: Kurzarbeit wird immer mehr zum Thema

Dass die Zahlen bald steigen werden, davon geht die Agentur für Arbeit in Augsburg aus. „Es ist bereits ein deutlicher Anstieg der Anfragen und Beratungen zu verzeichnen“, sagt Daniela Ruhrmann, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Augsburg. Es seien weit mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Augsburger Agentur für Arbeit verzeichnet vermehrt Anfragen zur Kurzarbeit. Bild: Anne Wall (Archivfoto)

Noch gibt es im Wirtschaftsraum keinen einzelnen Betrieb, der eine extreme, hohe Zahl an Kurzarbeitern vermeldet. Der Höchststand lag im Februar bei 81 Mitarbeitern, wobei im Normalfall keine Auskünfte erteilt werden, welche Betriebe von Kurzarbeit betroffen sind. Daran hält sich die Agentur für Arbeit in Augsburg. Auf Anfrage unserer Redaktion wird allerdings Bezug darauf genommen, welche Branchen betroffen sind.

Sprecherin Daniela Ruhrmann sagt: „Es gibt keinen Schwerpunkt. Bei den Anfragen stark vertreten sind der Dienstleistungssektor, die Hotellerie und Gastronomie, Einzel- und Großhandel, Messe- und Veranstaltungsbau sowie Maschinen- und Anlagenbau.“ Sehr stark vertreten sind zudem Automobilindustrie und die Reise-Touristik, was dokumentiert, wo derzeit wohl die größten wirtschaftlichen Sorgen liegen. Die gegenwärtige Zahl von 536 Kurzarbeitern in der Region muss allerdings auch einmal eingeordnet werden zu Zahlen aus der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Damals gab es in der Region als Höchststand rund 22.000 Kurzarbeiter.

Die wirtschaftliche Not der Betriebe wird längst von politischer Seite erkannt. Die Bundesregierung hat Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen. Wie dies im Wirtschaftsraum Augsburg umgesetzt werden soll, darüber will die Agentur für Arbeit am Freitag näher informieren.

Coronavirus in Augsburg: Das sagen die Wirtschaftskammern

Das Stimmungsbild in den Betrieben spiegelt sich auch in Aussagen der Wirtschaftskammern. Susanne Sylvester von der Handwerkskammer sagt: „Wir haben aktuell Anfragen wegen des Corona-Virus. Es geht vor allem um das Arbeitsrecht.“ Noch falle es der Handwerkskammer schwer, eine Aussagen über die Betroffenheit wegen des Coronavirus in heimischen Unternehmen zu tätigen: „Wir spüren, dass das Corona-Virus und die Unsicherheiten darum unsere Betriebe bewegen“.

Thomas Schörg, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK), sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Ausgelöst durch Einschränkungen der Reisetätigkeit ist der Tourismus besonders stark betroffen“. Er verweist auf Reisebüros und -veranstalter sowie die Hotellerie und Gastronomie. Weiterhin spüre die Industrie die Auswirkungen des Coronavirus auf ihr Geschäft, so Schörg: „Unmittelbar hervorgerufen durch Beeinträchtigungen globaler Lieferketten oder Hürden beim sogenannten After-Sales-Geschäft, also bei Wartung und Service“.

Eva Weber will Unternehmen in Augsburg helfen

Wirtschaftsreferentin Eva Weber betonte am Mittwoch, dass die Stadt den heimischen Firmen helfen werde. Zur besseren Aufklärung gibt es auf der städtischen Internetseite zusätzliche Informationen für die Firmen. Eva Weber verwies zudem auf die Kooperation mit der Agentur für Arbeit. Kurzarbeit könne auch dazu dienen, Mitarbeiter zu qualifizieren. In einem finanziellen Punkt will die Stadt Betrieben entgegenkommen, die nachweisbar vor großen wirtschaftlichen Problemen stehen. Mit der Kämmerei sei bereits geklärt, dass etwaige Gewerbesteuerzahlungen gestundet werden könnten.

Die Stadt will heimischen Firmen helfen, sagt Augsburgs Wirtschaftsreferentin Eva Weber. Bild: Silvio Wyszengrad

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, hat unterdessen begrüßt, wie die Politik den Firmen helfen will. Er sagt: „Generell begrüßen wir das vom Koalitionsausschuss beschlossene Maßnahmenpaket zur Abfederung corona-bedingter wirtschaftlicher Folgen“.

Es gehe in der jetzigen Situation darum, unbürokratisch Überbrückungsunterstützung und -hilfen für Betriebe und Unternehmen bereit zu stellen. Deshalb seien Erleichterungen bei Kurzarbeit, Liquiditätshilfen, Bürgschaften und Steuerstundungen die in dieser Lage angemessenen Maßnahmen. Wagner: „Das Handwerk begrüßt ausdrücklich, dass die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden“.

IHK-Mann Schörg spricht über das hohe Informationsbedürfnis vonseiten der heimischen Betriebe: „Mit der unmittelbaren Betroffenheit der Region haben sich die Art und der Umfang der Unternehmensanfragen verändert. Während zunächst beispielsweise Fragen nach der Reisetätigkeit der Mitarbeiter gestellt wurden, wird nun unter anderem thematisiert, wie auf erhöhte Fehltage der Mitarbeiter zum Beispiel infolge eines Italienurlaubs reagiert werden kann.“

Lesen Sie dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.