vor 19 Min.

Das Jägerhaus in Siebenbrunn ist länger geöffnet

Das Jägerhaus im Augsburger Stadtteil Siebenbrunn ist bei den Gästen beliebt. Doch viele würden gerne auch am Abend einkehren. Wirtin Daniela Häcker hat reagiert.

Von Fridtjof Atterdal

Das Jägerhaus in Siebenbrunn geht mit Wirtin Daniela Häcker in die dritte Saison. Die Österreicherin ist mit den Besucherzahlen der vergangenen zwei Jahre mehr als zufrieden – und wird in diesem deshalb die Öffnungszeiten stark verlängern.

„Unser Konzept ist voll aufgegangen und wir hatten zwei bombastische Sommer“, freut sich die Wirtin. Wie beliebt die Ausflugsgaststätte am Rand des Siebentischwaldes ist, hatte sie offenbar unterschätzt. „Nach dem Ansturm am ersten Wochenende saßen wir alle mit großen Augen da“, berichtet sie. Erste Konsequenz: Ein größeres Spülbecken musste her. „Wir sind nicht mehr hinterher gekommen, die Spüle ist jetzt doppelt so groß“, so Häcker. Das Konzept, mit österreichischen Spezialitäten die Ausflügler und Stammgäste zu verwöhnen, scheint aufzugehen. An einem guten Sonntag verköstigt sie mit ihrem Team bis zu 500 Gäste.

Traditionsgaststätte in Augsburg

Nicht nur Ausflügler finden ihren Weg in die Traditionsgaststätte. Mittlerweile habe sie auch einige Konfirmationsfeiern, Hochzeiten und Geburtstage gehabt. „Und wir haben einen Stamm von treuen Stammgästen, die beispielsweise nach dem Gassigehen auf eine Brotzeit oder einen Kuchen vorbeischauen.“ Die kämen auch, wenn das Wetter nicht so toll ist. Als „Renner“ habe sich der österreichische Krustenbraten herausgestellt, auch die selbst gemachte Limonade – auf der Speisekarte als „Kracherl“ bezeichnet, sei beliebt. „Wir waren mutig und haben den für eine Ausflugsgaststätte typischen „Obazda“ von der Karte geworfen und durch „Liptauer“ ersetzt“, berichtet sie. Liptauer ist ein pikanter Brotaufstrich, der auf keiner österreichischen Brotzeitplatte fehlen darf und sehr gut ankomme.

Man versuche, mit einfachen Mitteln Gastlichkeit zu vermitteln, sagt die Wirtin. So wurde im Selbstbedienungsbereich das „Kochlöffelsystem“ etabliert. Anstelle eines technischen Geräts, das den Gast benachrichtigt, wenn das Essen fertig ist, gibt es hier nummerierte Holzkochlöffel – mit verschiedenen fröhlichen Gesichtern. „Am Wochenende ist ein Mitarbeiter nur damit beschäftigt, die Nummern auszurufen“, so Häcker.

Jägerhaus hat länger auf

Auch in diesem Jahr wird das Jägerhaus Montag und Dienstag geschlossen bleiben – dafür bleibt es unter der Woche am Abend länger auf. Koch und Kellner müssten schließlich zwei Tage Ruhe haben – das ginge am besten am Wochenanfang. „Aber wir sind nicht beratungsresistent und haben gesehen, dass viele Gäste gerne am Abend noch ein Feierabendbier trinken wollen“, so die Wirtin. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, die Öffnungszeiten an den Sonnenuntergang zu koppeln. „Das passt zum Gedanken einer Ausflugsgaststätte“ findet sie. In der Nebensaison im April, Mai und Oktober ist das Jägerhaus Donnerstag bis Sonntag und Feiertag von 11 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet, Juni, Juli, August und September hat die Gaststätte Mittwoch bis Sonntag und Feiertag von 11 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Bislang war unter der Woche ab 18 Uhr Schluss. Wann Sonnenuntergang ist, findet man auf der Tageskarte oder auf der Homepage des Jägerhauses, so Häcker. Dort gibt es auch eine Ampel, die anzeigt, ob das Jägerhaus geöffnet hat. „Wenn es stark regnet, macht es keinen Sinn, dann gönne ich dem Personal lieber einen zusätzlichen freien Tag“, erklärt sie.

Lesen Sie auch: Ein Spaziergang durch das alte Siebenbrunn

Themen Folgen