vor 18 Min.

Das Schaezlerpalais bekommt endlich einen Aufzug

Die Diskussion begann vor zehn Jahren. Nun klappt es mit einem Aufzug für das Schaezlerpalais in Augsburg. Warum es so lange gedauert hat.

Von Michael Hörmann

Es ist ein Projekt, das sich mittlerweile über zehn Jahre hinzieht. Im Juli 2009 hatte der Augsburger Stadtrat beschlossen, dass das Schaezlerpalais behindertengerecht erschlossen wird. Dazu sollte ein Aufzug eingebaut werden, um Behinderten den Zugang zu dem beliebten Gebäude in der Maximilianstraße zu erleichtern. Wer die Örtlichkeit kennt, weiß, dass man durch einen Torbogen geht, um dann später in die große Gartenanlage zu gelangen. Als Standort für einen Aufzug ist der Bereich im Innenbereich vor dem Garten vorgesehen.

Nun nach zehn Jahren kommt das Projekt in Fahrt. Wenn jetzt alles planmäßig läuft, könnte der Aufzug im Jahr 2020 fertiggestellt sein, sagt Baureferent Gerd Merkle. Auch die Finanzierung sei gesichert, da der Friedrich-Prinz-Fonds für einen Teil der anfallenden Kosten aufkomme. Die Gesamtkosten liegen nach aktueller Berechnung mittlerweile bei 877000 Euro. Als der Bau eines Aufzugs vor zehn Jahren thematisiert wurde, ging man von einer Investition in Höhe von einer halben Million Euro aus.

Denkmalschützer haben großes Mitspracherecht

Dass das Projekt sich über die Jahre hinweg extrem verteuert hat, liegt nicht zuletzt an den Vorstellungen der Denkmalschützer. Ihnen war wichtig, dass der Aufzug möglichst wenig in Erscheinung tritt und somit den historischen Fassaden des Schaezlerpalais möglichst wenig Konkurrenz macht. Die Lösung sieht nunmehr eine verspiegelte Fassade vor. Beauftragt ist das Büro Allmendinger+Gerber.

Das direkt am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße gelegene Schaezlerpalais ist Augsburgs bedeutendstes und am besten erhaltene private Wohn- und Geschäftshaus des 18. Jahrhunderts. Das im Jahr 1770 vollendete bürgerliche Palais beherbergt zudem zahlreiche Gemäldesammlungen und Sehenswürdigkeiten, darunter die Deutsche Barockgalerie, die Karl und Magdalene Haberstock-Stiftung, die Grafische Sammlung und den berühmten Rokokofestsaal.

In der zweiten Etage des Gebäudes präsentieren die Kunstsammlungen und Museen Augsburg mehrmals im Jahr Sonderausstellungen zu weit gefächerten Themenbereichen. Noch bis 30. Juni läuft eine Ausstellung mit Fotografien von Daniel Biskup.

Der im Jahr 2005 nach historischen Befunden gestaltete Garten des Palais ist ein beliebter Erholungsort im Zentrum der Stadt. Er ist frei zugänglich.

Themen Folgen