Das Wasser in den Badegewässern in und um Augsburg ist exzellent

Die Europäische Union hat den Seen rund um Augsburg ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt.

Gute Nachricht vor den Pfingsferien: Die Europäische Union hat in ihrer jährlichen Auswertung der Badegewässer-Qualität den untersuchten Seen in Augsburg und Umgebung ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Im Stadtgebiet bekamen Autobahn-, Kuhsee und das Haunstetter Naturfreibad die Einstufung „hervorragend“, im Kreis Aichach-Friedberg schnitten Mandicho-, Weitmann- und Friedberger See ebenso gut ab.

Für alle Seen in Augsburg gibt es die Bestnote

In der Vergangenheit wurden manche Badegewässer mäßiger bewertet, seit einigen Jahren gibt es aber für alle Seen in Augsburg die Bestnote. Die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse beziehen sich auf das vergangene Jahr. Die Gesundheitsämter von Stadt und Landkreisen entnehmen im Sommer regelmäßig Wasserproben, die dann auf Keime untersucht werden. Neben den von der EU als Badegewässern eingestuften Seen stehen zum Beispiel auch der auf Augsburger Flur liegende Ilsesee bei Königsbrunn oder der Bergheimer See auf der Kontroll-Liste des Augsburger Gesundheitsamtes. (skro)

