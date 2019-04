15:36 Uhr

Das ist die neue Messehalle in Augsburg

23,5 Millionen kostet die neue Halle. Der Zeitplan für den Bau ist eng, weil sie für eine wichtige Veranstaltung benötigt wird. Zuerst aber kommt Bob Dylan.

Von Michael Hörmann

Mehrere Wege führen zum Messegelände in Augsburg. Am Haupteingang geht es direkt in die Schwabenhalle und das daneben liegende Tagungscenter. Etwas versetzt liegt ein Zugang zur Halle 5, die unter anderem für Fernsehübertragungen (Wetten, dass...?) genutzt wurde. Für Aussteller, die mit Fahrzeugen aufs Messegelände gelangen, gibt es eine Zufahrt, die an der Firnhaberstraße liegt. Es ist quasi der Hintereingang. Der Weg dorthin lohnt derzeit. Wer die neue Messehalle 2, die momentan gebaut wird, von außen betrachten möchte, muss in jenen Bereich. Das imposante Bauwerk (105 Meter auf 80 Meter Außenabmessung) ist vom Haupteingang nicht einsehbar. Unabhängig davon spielt das 23,5 Millionen Euro teure Projekt künftig eine Hauptrolle im Messegeschehen.

Mit der Halle stößt die Messe in eine neue Dimension vor. Es ist die flächenmäßig größte Halle auf dem Gelände. Insgesamt 8500 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung. Zur Einordnung: Bei der Schwabenhalle sind es 6300 Quadratmeter. Es gehe bei der neuen Halle aber nicht allein um die Größe, sagt Thomas Schmidt-Tancredi. Er ist nach dem Abgang von Geschäftsführer Gerhard Reiter der kommissarische Messechef. Bis Ende des Jahres wird Schmidt-Tancredi, ein Spitzenbeamter der Stadt Augsburg, auf alle Fälle als Verantwortlicher für die Messe agieren.

Die Bauzeit für die neue Messehalle in Augsburg ist ambitioniert

Die neue Halle hat den Vorteil, dass sie auf Stützen verzichtet. Das heißt, im Innern können Aussteller ihre benötigten Flächen problemlos konzipieren. Das ist anders, wenn ein Stand um einen Pfeifer herum aufgebaut werden muss. „Das Gebäude wird zudem energieoptimiert gestaltet“, sagt Schmidt-Tancredi. Beim Spatenstich Ende September 2018 war Vorgänger Reiter noch im Amt. Damals war bereits gesagt worden, dass es sich um eine ambitionierte Bauzeit handelt. Denn bis Herbst 2019 muss die neue Halle bezugsfertig sein. Grund: Mitte Oktober findet in Augsburg die Weltaufzugsmesse Interlift statt. Die Macher der Fachmesse haben die Flächen der Halle 2 frühzeitig an die Aussteller vermietet. Messechef Schmidt-Tancredi versichert, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen: „Wir werden den Bau im September fertigstellen.“

Vorteil der neuen Halle mit der dann größten Ausstellungsfläche auf dem Gelände ist, dass künftig alle Formate von Veranstaltungen hier stattfinden können. „Es ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Messestandorts“, sagt Schmidt-Tancredi. An der Finanzierung beteiligt sich der Freistaat mit knapp zwölf Millionen Euro. Die Stadt Augsburg übernimmt 7,6 Millionen, der Kreis Augsburg 2,7 Millionen und der Kreis Aichach-Friedberg 870.000 Euro. Auch ein Eigenanteil der Messe wird in der Finanzierung berücksichtigt. Gebaut wird die Halle von der Wohnbaugruppe (WBG) Augsburg. Für das Unternehmen ist es das dritte Bauprojekt dieser Art auf dem Messegelände.

Am Samstag gastiert Bob Dylan in der Messe Augsburg

Der Bau der neuen Messehalle läuft. Bei den Verantwortlichen der Messe richtet sich derzeit der Blick auf eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Areal. Bob Dylan gastiert am Karsamstag, 20. April, um 20 Uhr in der Schwabenhalle. Das Konzert ist ausverkauft. Das Konzert ist Teil seiner „Never Ending Tour“, die ihn seit 1988 um die Welt führt. Der 77-Jährige absolviert dabei etwa 100 Auftritte jedes Jahr. Vor dem Auftritt in Augsburg gastiert Dylan am Karfreitag in Innsbruck.

