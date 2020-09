18:30 Uhr

Das passiert in Augsburgs neuer Zweigstelle des Bauministeriums

Plus Im ehemaligen Telegraphenamt an der Augsburger Langenmantelstraße sitzen nun 35 Beschäftigte des Bauministeriums. Auf längere Sicht sollen es deutlich mehr werden.

Von Stefan Krog

Ministerpräsident Markus Söder hat am Donnerstag gemeinsam mit Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Oberbürgermeisterin Eva Weber (alle CSU) den neuen Dienstsitz des bayerischen Bauministeriums an der Langenmantelstraße in Betrieb genommen. Aktuell sind dort 35 der insgesamt 580 Beschäftigten untergebracht. Bis 2030 soll die Zahl der in Augsburg sitzenden Mitarbeiter auf 200 erhöht werden. Damit wird ein Drittel des Ministeriums künftig in Augsburg seinen Sitz haben.

Söder sagte, die Teilverlagerung sei Ausdruck dessen, dass Augsburg von der Staatsregierung zur Metropole heraufgestuft wurde. In der Vergangenheit hatte die Staatsregierung bereits Teile des Finanz- und des Gesundheitsministeriums nach Nürnberg verlegt. Dass Augsburg nun nachziehe, sorge für Augenhöhe unter den drei bayerischen Metropolen, so Söder.

Ministerpräsident Markus Söder und Bauministerin Kerstin Schreyer vor dem Augsburger Dienstsitz des Bauministeriums in der Langenmantelstraße. Bild: Ulrich Wagner

Unter anderem sollen die in Augsburg sitzenden Mitarbeiter das Thema Nahverkehrsentwicklung für ganz Bayern vorantreiben. "Das ist eine zentrale Aufgabe", so Söder. Laut Ministerin Schreyer seien die Mitarbeiter freiwillig von München nach Augsburg gewechselt, etwa weil sie in der Region wohnen. Für sie sei der neue Dienstsitz damit auch eine Verbesserung. Bis Mitte 2021 soll die Zahl der Mitarbeiter auf 60 erhöht werden. In den kommenden Jahren stünden dann im Ministerium diverse Stellenneubesetzungen an, weil Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.

Diese Stellen würden dann gezielt für Augsburg ausgeschrieben. "Das sind dann Jobs für jüngere Menschen aus der Region", so Söder. Er verwies auf das Staatstheater und die Uniklinik, mit denen die Staatsregierung ebenfalls die Region Augsburg stärke. Söder sagte: "Zu einer Metropole gehören Kultur, die Universität, aber auch eine starke Verwaltung."

Ab dem Jahr 2023 soll eine Dauerlösung gefunden sein

Das Ministerium ist zusammen mit Dienststellen der Regierung von Schwaben und dem Staatlichen Bauamt im ehemaligen Telegraphenamt in der Langenmantelstraße 1 beim Plärrergelände mietweise untergebracht. Es soll aber nur eine Übergangslösung sein. Für die Zeit ab dem Jahr 2023 sucht das Ministerium nach einer dauerhaften Lösung für seine Augsburger Niederlassung. Das ehemalige Telegraphenamt wurde 1925 gebaut und wird seit 2019 saniert. Es befindet sich in privatem Eigentum und soll dauerhaft Büros oder Praxen beherbergen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Söders Millionen für Augsburg: Geld allein schafft keine neuen Jobs

Lesen Sie auch:

Themen folgen